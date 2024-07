video suggerito

Leonor e Sofia di Spagna in versione sporty: le principesse vestono coordinate alle Olimpiadi 2024 Leonor e Sofia di Spagna sono volate a Parigi per sostenere la loro nazionale alle Olimpiadi 2024. Ieri hanno assistito al doppio di tennis con Carlos Alcaraz e Rafael Nadal e ne hanno approfittato per vestirsi in coordinato con le divise del loro paese.

A cura di Valeria Paglionico

Sono partite ufficialmente le Olimpiadi 2024 di Parigi: dopo la spettacolare cerimonia inaugurale conclusasi con la suggestiva esibizione di Celine Dion ricoperta di cristalli, ieri si è dato il via alle gare e sono stati moltissimi gli ospiti noti che le hanno seguite dalle prime file degli spalti. Al di là delle star di fama internazionale, da Zendaya con l'abito a tema a Kaia Gerber con gli stessi occhiali da sole di mamma Cindy Crawford, tra coloro che stanno soggiornando nella capitale francese non potevano mancare i rappresentanti delle famiglie reali d'Europa, da Charlene di Monaco a Letizia di Spagna. Questa volta, però, ad attirare le attenzioni dei media sono state le principesse spagnole Leonor e Sofia, apparse coordinate in versione sporty al doppio di tennis con Carlos Alcaraz e Rafael Nadal.

Leonor e Sofia principesse tifose

Le principesse Leonor e Sofia hanno la passione per lo sport e lo hanno dimostrato nelle ultime settimane festeggiando la vittoria della Spagna a Uefa Euro 2024 indossando le magliette della nazionaleindossando le magliette della nazionale. Non potevano mancare, dunque, a un appuntamento importante come le Olimpiadi di Parigi. Se la mamma Letizia nei giorni scorsi aveva preso parte col marito Felipe VI sia alla cena di gala pre-olimpica che alla spettacolare cerimonia d'inizio, loro hanno preferito seguire il match "doppio" di tennis con Rafa Nadal e Carlos Alcaraz al Roland Garros. Quale migliore occasione della vittoria di questi ultimi sugli argentini Maximo Gonzales e Andreas Molteni per sfoggiare le divise "patriottiche"?

Leonor e Sofia con le divise spagnole di Joma Sport

Chi ha firmato le divise olimpiche della Spagna

Leonor e Sofia di Spagna potranno avere anche qualche anno di differenza ma a primo impatto sembrano essere sorelle gemelle e loro stesse "giocano" con questo dettaglio vestendosi in coordinato. Per seguire il match doppio con Rafa Nadal e Carlos Alcazar hanno puntato entrambe sullo stile sporty indossando le divise della loro nazionale firmate Joma Sport. Leonor ha scelto la polo rossa, colore simbolo del suo paese, mentre Sofia ha preferito la variante bianca, ma entrambe hanno completato il look con la giacca sportiva total red (sempre Joma Sport) e con le sneakers che fanno parte della divisa olimpica spagnola. Le principesse non sono forse impeccabili anche in versione tifose?