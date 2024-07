video suggerito

Kaia Gerber alle Olimpiadi di Parigi 2024: con mini abito e occhiali da sole è identica a mamma Cindy Crawford Kaia Gerber e la madre Cindy Crawford hanno assistito insieme alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024: l'ex top model e la figlia, entrambe con occhiali da sole, sono due gocce d'acqua.

A cura di Arianna Colzi

Kaia Gerber e Cindy Crawford

Cindy Crawford, top model simbolo degli anni Novanta, e non solo, era seduta sugli spalti posizionati lungo la Senna insieme alla figlia, la modella Kaia Gerber. Mamma e figlia, praticamente due gocce d'acqua, erano tra le tante star presenti alla Cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Occhiali da sole e acconciatura identica, le due hanno colto l'occasione di scattare qualche foto insieme nella capitale francese immortalando il loro entusiasmo in un video condiviso sui social.

Il look super chic di Kaia Gerber all'inaugurazione dei Giochi Olimpici

Come sempre Cindy Crawford e Kaia Gerber optano per il quiet luxury: dunque uno stile sobrio e sofisticato. La modella classe 2001 ha optato per un mini abito gonna grigio tortora: si tratta di un vestito realizzato con una texture che ricorda quella di un tailleur e sembra ricalcare, vista la cintura che circonda il décolléte, la silhouette di una gonna. L'abito è firmato Marine Serre e fa parte della collezione Primavera/Estate 2025.

Cindy Crawford e Kaia Gerber

Seguendo una delle tendenze must have dell'estate 2024, anche Kaia Gerber sfoggia una paio di stivali neri in pelle al ginocchio firmati Larroudé. Gli stivali, modello Anne, costano 588 euro e sono perfetti per abbinarli a una gonna in denim o a un mini abito. Con un paio di occhiali da sole dalla forma ovale firmati Gucci, in pieno stile anni Novanta, la giovane modella è uguale alla madre quando calcava le passerelle di Parigi, Milano e New York.

Il look di Kaia Gerber firmato Marine Serre