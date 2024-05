Gli stivali sono le scarpe must della primavera: Chiara Ferragni lancia il trend da seguire

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che gli stivali possono essere indossati solo in inverno quando piove spesso e le temperature sono gelide? La verità è che si tratta solo di una convenzione, questa scarpe dall'animo rock sono perfette anche per aggiungere un tocco trendy alla primavera. A dimostrarlo è stata Chiara Ferragni, che proprio di recente ha pensato bene di servirsi dei social lanciare la moda del momento. Durante una vacanza con gli amici, in occasione della quale ha sfoggiato una sensuale gonna trasparente) ha lasciato nell'armadio pumps, ballerine e sneakers e si è lasciata immortalare con un paio di maxi stivali borchiati di camoscio. Ecco quali sono i modelli must di stagione e i consigli per abbinarli nel modo giusto.

Il look primaverile con gli stivali di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha ricominciato a postare regolarmente sui social dopo gli ultimi mesi difficili e, così come agli esordi, si sta concentrando soprattutto sui look e sulla sua passione per la moda. Non sorprende, dunque, che sia riuscita a lanciare il trend del momento: quello degli stivali primaverili.

Chiara Ferragni con gli stivali in primavera

Ha scelto un modello in pelle scamosciata di Miu Miu, con borchie e fibbie metalliche sui lati ma senza tacco (prezzo 1.950 euro), e lo ha abbinato a una t-shirt a righe e a un paio di shorts di jeans, lasciando così le gambe nude. Così facendo, ha dato prova del fatto che gli stivali, soprattutto quelli di camoscio raso terra, sono l'ideale per aggiungere un tocco "ribelle" a ogni tipo di outfit.

Stivali Miu Miu

Come abbinare gli stivali in primavera

Se fino a qualche tempo fa vedere degli stivali in primavera avrebbe fatto "impallidire" tutti, ora le cose sono cambiate e di sicuro saranno moltissime coloro che non esiteranno a seguire la mania anche quando le giornate si riscaldano. L'ideale è scegliere i modelli in tessuti leggeri e sfoderati, meglio se in colori chiari come il beige o il tabacco, e abbinarli ad abiti leggeri. Come vanno abbinati? A dispetto di quanto si possa pensare, sono molto versatili: vanno benissimo sotto gli slip dress, minigonne e shorts di jeans ma possono essere portati anche con blazer oversize usati come vestiti o con dei semplici jeans skinny. A questo punto, dunque, non resta che scegliere il proprio modello di stivale preferito, certi del fatto che tutti rimarranno senza parole di fronte uno stile tanto glamour.