Chiara Ferragni, serata romana con la gonna trasparente che lascia la culotte in vista Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Roma. Ha fatto tappa alla Fontana di Trevi e per l’occasione ha indossato un look no pants. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è entrata in una nuova fase della sua vita e appare evidente anche dal modo in cui si pone sui social. A fan e follower non è sfuggita la nuova strategia, il nuovo modo di comunicare con loro. Dopo settimane in cui si è mostrata unicamente in vesti di madre, in compagnia dei figli o comunque di persone della famiglia, adesso ha ricominciato a viaggiare, a frequentare gli eventi, a raggiungere gli amici per le serate fuori. Nel weekend, per esempio, è stata a Roma.

Il weekend romano di Chiara Ferragni

Subito dopo aver presenziato all'evento Camera Moda Fashion Trust Grant (per supportare i giovani stilisti emergenti), Chiara Ferragni è partita alla volta di Roma, città che sta frequentando di più in questo periodo. Ci era stata anche il mese scorso per una pausa di relax. Stavolta ha portato con sé i figli: non li avrebbe potuti lasciare da soli proprio in occasione della Festa della Mamma, giornata a cui tiene molto.

Leone e Vittoria sono le persone più importanti della sua vita, la sua priorità e si sono rivelati anche la sua ancora di salvezza, in questo periodo di crisi professionale e personale. "Grazie per avermi resa la mamma più fortunata al mondo" ha scritto, condividendo una foto assieme ai due bambini. Il primogenito per l'occasione ha realizzato per lei un bigliettino di auguri. L'imprenditrice ha poi trascorso la serata in giro per la Capitale, con immancabile tappa alla Fontana di Trevi.

Il look di Chiara Ferragni davanti alla fontana di Trevi

I fan in questi giorni stanno ritrovando la Chiara Ferragni di sempre, tra serate di gala, viaggi con gli amici, fit check, selfie allo specchio. È il suo modo di tornare alla normalità, di riprendere in mano la propria vita e mostrarsi nuovamente in veste di influencer e imprenditrice. Per la serata romana ha scelto un look all'insegna delle trasparenze.

Ha indossato una maglietta con applicazione floreale color argento a effetto metallico, abbinata a una gonna trasparente che lascia in vista la culotte sottostante. Spopola la moda no pants, la preferita dalle celebrities. Ha aggiunto un bomber oversize di pelle, che dà un tocco più sporty all'outfit, completato con un paio di sandali neri con intrecci. Chissà se davanti all'iconica fontana ha espresso anche un desiderio, come il rito impone.