Chiara Ferragni, il dolce regalo di Leone per la Festa della mamma

A cura di Arianna Colzi

La Festa della mamma è domenica 12 maggio ma nelle classi italiane i più piccoli hanno già realizzato i lavoretti per le loro mamme. Tra loro anche Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, che per questa occasione speciale ha realizzato un piccolo pensiero per sua madre in questo periodo sicuramente complesso per tutta la famiglia. Per trascorrere insieme questo momento così speciale, l'influencer è partita per Roma dove trascorrerà il weekend con i suoi figli. Pochi giorni fa l'imprenditrice ha celebrato i suoi 37 anni festeggiando per prima cosa con Leone e Vittoria, sempre al centro dei suoi pensieri, soprattutto dopo la separazione da Fedez.

La dedica di Leone per Chiara Ferragni

Per la Festa della mamma, Chiara Ferragni ha ricevuto in regalo un pensiero da parte del figlio Leone. Il piccolo ha realizzato un disegno che ritrae lui e la mamma mentre si abbracciano. Dentro al biglietto c'era anche un cuore con un riferimento alla mamma e accanto una scritta, "I paint this pot for you, I plant a seed for us, if we take care of it like you take care of me, a beautiful flower will bloom". (Dipingo questo vaso per te, pianto un seme per noi, se ce ne prendiamo cura come tu ti prendi cura di me, sboccerà un bellissimo fiore).

Oltre al biglietto, fatto vedere nelle storie di Chiara Ferragni, la classe di Leone (che frequenta la scuola internazionale, per questo il biglietto è scritto in inglese) probabilmente ha fatto anche un piccolo lavoretto, piantando il seme di una pianta che crescerà nei prossimi mesi. Il regalo è firmato Leone con la scritta I love you sotto la dedica personale scritta dentro a un cuore. Un piccolo pensiero che ha emozionato e reso orgogliosa Chiara Ferragni.

