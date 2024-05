video suggerito

Chiara Ferragni, compleanno casalingo coi figli: cardigan con le trecce per spegnere la candelina Dopo il viaggio a Los Angeles con gli amici, Chiara Ferragni è tornata a Milano per festeggiare il compleanno coi figli Leone e Vittoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

In questi mesi difficili, di crisi sul piano personale e professionale, è apparso chiaro l'intento di Chiara Ferragni di rifugiarsi soprattutto tra le braccia della famiglia, vista come un porto sicuro, come l'unica vera certezza. Si è appoggiata alla madre e alle sorelle, che non l'hanno mai lasciata sola. E ha trascorso più tempo possibile coi figli, per non far gravare su Leone e Vittoria il peso delle recenti vicissitudini, dai problemi legali scaturiti dal caso Balocco alla crisi coniugale col marito Fedez. L'imprenditrice sta reinventando se stessa, sta capendo come muoversi e come far fronte ai problemi, ma mentre tutto attorno a lei vacilla, nel giorno del compleanno ha ribadito che sono i figli ciò di cui è maggiormente grata. Sono loro tutto ciò di cui ha bisogno.

Chiara Ferragni festeggia in anticipo con gli amici

In vista del compleanno, Chiara Ferragni è partita con gli amici più cari, quelli di vecchia data e che non l'hanno mai abbandonata, alla volta di Los Angeles. Ha trascorso lì gli ultimi giorni, all'insegna del relax assoluto e del divertimento. Ha partecipato a delle lezioni di pilates, si è goduta la città, ha fatto qualche acquisto, si è lasciata tentare dalla bevanda del momento (quella firmata da Hailey Bieber) e ovviamente non è mancata qualche serata speciale all'insegna di look trendy. Ma l'imprenditrice per nulla al mondo avrebbe trascorso il giorno del suo compleanno lontano da casa, lontana dai due figli. Ecco perché ha preferito rientrare in tempo ed essere a Milano il 7 maggio, per spegnere con Leone e Vittoria la candelina del suo 37esimo compleanno.

Chiara Ferragni spegne la candelina con Leone e Vittoria

Dopo giorni di festeggiamenti in anticipo con gli amici, Chiara Ferragni è rientrata a Milano per trascorrere coi figli il giorno del compleanno. Per nulla al mondo avrebbe rinunciato al loro calore in questa giornata speciale, che inevitabilmente è anche di riflessione. Lo ha ammesso lei stessa su Instagram, dove ha spiegato: "Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita". Se fino all'anno scorso, davanti alla torta erano in quattro, quest'anno l'influencer si trova da sola con i due figli. Ma il tradizionale rituale della torta e della candelina è stato rispettato. Chiara Ferragni ha condiviso lo scatto in compagnia dei bimbi con fan e follower: camicetta tartan per la piccola di casa, polo bianca per il primogenito e cardigan con le trecce abbinato a canotta per la festeggiata. "Auguri mamma" si legge sulla torta.