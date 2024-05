video suggerito

Chiara Ferragni a Los Angeles con le amiche, look nero coordinato alla lezione di pilates Chiara Ferragni è volata in California con le amiche, non si sa se per lavoro o per piacere. Per ora, si sta godendo la vacanza tra piscina e pilates. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Qualcosa è cambiato, da quando Fedez ha rilasciato l'intervista a Francesca Fagnani, per il noto programma Belve. Da quel momento Chiara Ferragni si è presa una lunga pausa dai social, per poi tornare più determinata che mai a riprendersi la sua vita. Sembra che stia seguendo una nuova strategia, accompagnata anche da uno stravolgimento dei suoi look (con una nuova stylist, stando a quanto si mormora). L'imprenditrice ha anche ricominciato a viaggiare molto, sia per lavoro che per piacere.

Chiara Ferragni di nuovo in viaggio

Ultimamente Chiara Ferragni sta viaggiando tanto. In questi mesi difficili, sul piano personale e professionale, è stata quasi sempre a Milano con la famiglia. La madre, le sorelle e i figli sono stati da subito la sua ancora di salvezza: Leone e Vittoria, in particolare, sono ora la sua priorità.

A loro ha dedicato tutto il suo tempo, ma mentre proseguono le indagini che la riguardano c'è anche da rimettersi in piedi come imprenditrice. Due settimane fa è partita alla volta di un evento a Venezia, il primo dopo molto tempo. Poi è stata qualche giorno a Roma e infine a Monte Carlo: qui ha preso parte alla Settimana della Moda. Attualmente è volata a Los Angeles e non da sola.

Chiara Ferragni tra piscina e pilates

Chiara Ferragni è partita alla volta di Los Angeles con le amiche e un suo fidato collaboratore. Con lei ci sono, infatti, sia Veronica Ferraro che Chiara Biasi, due persone a lei molto vicine da anni. Ed è presente anche Manuele Mameli, il make-up artista che cura la sua immagine per tutti gli eventi importanti, per le grandi occasioni. C'era lui anche dietro i beauty look sanremesi.

L'imprenditrice non ha ancora svelato il motivo per cui è volata in California. Per il momento, si sta sicuramente godendo il suo tempo nel relax più totale. Sembra stia alloggiando in una lussuosa villa con maxi piscina dove si è dedicata a una delle sue passioni: il pilates. Lo pratica da diverso tempo. Stavolta ha frequentato una lezione assieme alle amiche, tutte con la stessa tenuta sportiva: leggings e top neri. I fan sono curiosissimi di scoprire se c'è in vista qualche serata glamour.