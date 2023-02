Chiara Ferragni torna all’Ariston: in accappatoio si prepara alla finale di Sanremo Dopo aver affiancato Amadeus nella serata di apertura di Sanremo 2023, Chiara Ferragni si sta preparando a fare da co-conduttrice anche della finale.

A cura di Giusy Dente

Il Festival di Sanremo 2023 si avvia alla sua conclusione: questa sera il pubblico scoprirà il vincitore di questa fortunata edizione con Amadeus nuovamente al timone (conduttore e direttore artistico). Per il gran finale tornerà sul palco Chiara Ferragni, che si è già cimentata alla conduzione nella serata di apertura. L'imprenditrice è già alle prese coi preparativi del grande momento.

Cosa indosserà Chiara Ferragni per la finale

Dior e Schiaparelli: prima dell'inizio del Festival di Sanremo 2023 Chiara Ferragni ha preannunciato che si sarebbe affidata a questi brand, per l'esperienza sanremese. L'imprenditrice è molto legata a entrambe le Maison. Nella prima conferenza stampa e nella serata di apertura della kermesse, ha indossato le creazioni di Maria Grazia Chiuri, realizzate appositamente per lei, abiti personalizzati pensati affinché "parlassero". Sabato 11 febbraio non ha partecipato alla consueta conferenza stampa, che si tiene ogni mattina per commentare le diretta precedente e svelare alcune anticipazioni su quella successiva, oltre che per rispondere alle domande dei giornalisti. Chi si aspettava di vedere anche l'influencer è dunque rimasto deluso e dovrà necessariamente aspettare questa sera. Con ogni probabilità, gli abiti saranno quindi di Schiaparelli.

Chi trucca Chiara Ferragni a Sanremo

Chiara Ferragni ha voluto che a truccarla, per l'esperienza sanremese, fosse il suo make-up artist di fiducia. C'è Manuele Mameli dietro i suoi make-up delle grandi occasioni. È un professionista molto apprezzato nel mondo dello spettacolo, che ha curato i look di tantissime celebrities, ma all'imprenditrice è particolarmente legato, anche da un'amicizia oltre che da un sodalizio professionale. Per l'Ariston, ha pensato per lei a make-up con focus sugli occhi, enfatizzati in modo profondo, con labbra nude. L'imprenditrice si è mostrata alle prese con la preparazione in vista della finale e ha fatto vedere proprio il make-up realizzato per lei da Mameli: effetto glow molto naturale sulla pelle, zigomi messi in risalto da un velo di blush, un tocco di mascara e labbra ancora nude ma con un velo di gloss.