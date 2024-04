video suggerito

Il significato del ciondolo a forma di croce di Fedez a Belve: quanto costa il gioiello Per l'intervista a Belve Fedez ha puntato sulla sobrietà del total black ma ha spezzato l'effetto dark con i gioielli. Oltre alla fede nuziale, ha sfoggiato anche una collana con la croce: ecco qual è il significato del ciondolo e il suo prezzo.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez è stato il grande protagonista della seconda puntata di Belve: dopo essere stato tanto desiderato dalla padrona di casa Francesca Fagnani, finalmente è diventato protagonista di una lunga e toccante intervista. Seduto sull'ormai iconico sgabello dello studio di Rai 2, ha parlato con estrema sincerità di diversi aspetti della sua vita privata, dal tentativo di suicidio a 18 anni alla malattia che si è ritrovato ad affrontare due anni fa, fino ad arrivare alla crisi con Chiara Ferragni, al caso dei pandori Balocco e all'immenso amore provato per i figli Leone e Vittoria. Per lui niente colori accesi, loghi in vista o accessori glamour, ha preferito puntare tutto sulla sobrietà del nero ma con un gioiello dal valore simbolico.

Fedez con la fede nuziale a Belve

Per l'intervista a Belve Fedez ha sfoggiato un look sobrio e minimal, così da concentrare le attenzioni del pubblico sulle sue parole piuttosto che sulle sue scelte di stile: tutto in nero con pantaloni, t-shirt e stivaletti coordinati, tatuaggi in vista e anello di diamanti all'anulare.

Fedez in total black a Belve

Sebbene la separazione da Chiara Ferragni al momento sembri essere definitiva, ha continuato a indossare il simbolo dell'amore per eccellenza, la fede nuziale. L'unico accessorio che ha spezzato la sobrietà del total black è stata la collana gold arricchita da una croce stilizzata in stile gotico, apparsa sempre bene in vista in tutte le inquadrature a mezzo busto.

Fedez con la fede di Pomellato

Chi ha firmato la collana con la croce gotica di Fedez

La collana con la croce gotica sfoggiata da Fedez è firmata Chrome Hearts, marchio di alta fascia di cui proprio di recente ha indossato due maxi anelli gold (acquistati nello store di Miami).

Il ciondolo indossato da Fedez

Si tratta di un gioiello in oro 22 carati con catena scolpita con cuori cromati e pendente con chiusura a moschettone che da un lato è total gold, dall'altro è tempestata di diamanti.

Collana Chrome Hearts

Il suo prezzo? Sul sito TheRealReal viene venduta a 3.800 dollari (ovvero quasi 3.500 euro). Il motivo per cui il cantante ha scelto proprio una croce gotica per l'intervista televisiva sembra essere tutt'altro che casuale: oltre a essere un simbolo di eleganza e stile, è legata alla fede e alla religione, dunque viene associata ai concetti di protezione e di spiritualità.

Fedez con la collana Chrome Hearts