Belve Anticipazioni, Fedez: "Il caso Balocco ha influito nella crisi con Chiara Ferragni. A 18 anni ho tentato il suicidio" Le anticipazioni della puntata di Belve in onda martedì 9 aprile svelano le dichiarazioni di Fedez. Il rapper ha parlato della fine del matrimonio con Chiara Ferragni, della rottura con Luis Sal, della difficile adolescenza e del rapporto conflittuale con la politica.

A cura di Daniela Seclì

Fedez è tra i protagonisti della puntata di Belve in onda martedì 9 aprile. Il cantante, per la prima volta, rompe il silenzio sulla crisi con Chiara Ferragni. Nel corso della lunga intervista con la giornalista Francesca Fagnani, tocca anche altri argomenti delicati, come le difficoltà vissute durante l'adolescenza e la fine dell'amicizia con Luis Sal.

Fedez rompe il silenzio sulla crisi con Chiara Ferragni

Incalzato da Francesca Fagnani, Fedez ha parlato della rottura con Chiara Ferragni e ha ammesso: "Se ha influito il caso Balocco nella crisi con Chiara? Sì, sì, sì". La giornalista, allora, gli ha chiesto se anche lui si sia sfilato come hanno fatto tanti brand, che hanno deciso di interrompere la collaborazione con l'imprenditrice a seguito della complessa vicenda del caso pandoro. Dopo la domanda, secondo quanto trapela dalle anticipazioni ufficiali, "la temperatura in studio sarebbe salita". Francesca Fagnani gli ha chiesto, allora, di raccontare quando sia davvero finito il loro amore. A questo punto, Fedez – inizialmente poco incline ad aprirsi sul suo privato – si è commosso e ha confidato le ragioni che hanno portata alla decisione sofferta di prendere strade diverse. Poi, quando gli è stato chiesto conto dei suoi presunti tradimenti, si è irrigidito:

Ecco, mi fai subito smettere di piangere. Perché fino a che ero sposato ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la f**a. Così, di punto in bianco?"

La difficile adolescenza e la rottura con Luis Sal

Fedez ha anche parlato dei suoi trascorsi con la droga, spiegando che a 18 anni, stava per compiere un gesto drammatico: "Ho tentato il suicidio a 18 anni", per effetto delle droghe che assumeva. Nell'intervista è stato concesso ampio spazio anche al suo rapporto conflittuale con la politica e poi al racconto di un'altra rottura per lui dolorosa, quella con l'amico e socio Luis Sal.