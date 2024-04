video suggerito

Cos’è Chrome Hearts il marchio che ha firmato gli anelli esclusivi di Fedez Il rapper è tornato dalla vacanza a Miami e non ha potuto non portarsi un ricordo. Perché gli accessori gotici amati da Drake e Virgil Abloh, ma anche da Karl Lagerfeld, sono così difficili da acquistare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Fedez e i nuovi anelli Chrome Hearts

Fedez torna da Miami con due nuovi anelli. Il rapper ha trascorso qualche giorno nella città della Florida assieme ai figli; dopo essere stati in vacanza a Dubai con la madre ChiaraFerragni, Leone e Vittoria sono partiti per gli Stati Uniti assieme al padre e ai nonni, dove si sono goduti il mare e le temperature più calde. Nel corso del viaggio il cantante ne ha anche approfittato per fare acquisti, ha infatti comprato un'opera d'arte in Lego per decorare il nuovo appartamento, dove si è trasferito di recente, in seguito alla separazione dalla moglie. Nell'installazione ha fatto inserire le passioni dei figli, Forzen e gli Avengers, specificando che vorrebbe che la casa non fosse vista solo come sua, ma di tutti e tre, considerata un luogo dove i bambini possono dare spazio ai loro interessi e a ciò che amano. Oltre alla costruzione dell'artista argentino Dante Dentoni, il giudice di X-Factor ha acquistato anche dei gioielli per sé, recandosi nella boutique di Chrome Hearts.

Il logo dello store Chrome Hearts

I nuovi anelli di Fedez

Il cantante ha pubblicato un video nelle sue storie dove inquadra i nuovi gioielli. "Ho appena appreso che le mie dita sembrano dei salamini Beretta", ironizza mentre mostra al pubblico l'acquisto. Che si fosse recato nel negozio di Miami di Chrome Hearts lo aveva già anticipato nelle immagini precedenti, inquadrando prima l'insegna dello store e poi i suoi interni. Fedez si è portato a casa due modelli in oro dai caratteristici dettagli del marchio amato anche da Karl Lagerfeld.

Lo store Chrome Hearts

Chrome Hearts, come acquistare i pezzi esclusivi

Chrome Hearts è un marchio di fascia alta, famoso per i gioiello dallo stile gotico realizzati in argento sterling, oltre che per gli accessori come occhiali da sole, pelletteria, abbigliamento e oggetti per la casa. Il brand è stato fondato nel 1988 a Los Angeles da Richard Stark, John Bowman e Leonard Kamhout e ha una clientela ristretta principalmente alle star di Hollywood e ad altri VIP, tra questi i rapper Drake e Travis Scott, ma anche Virgil Abloh è stato un grande fan del marchio. Inizialmente rivolto alle rock-star sono stati sfoggiati dai componenti dei Guns N' Roses e dei Motley Crüe.

Karl Lagerfeld con gioielli Chrome Hearts (Instagram @chromeheartsofficial)

Comprare un gioiello firmato Chrome Hearts è molto difficile, in quanto per mantenere lo status di desiderabilità il brand si rivolge personalmente a una clientela selezionata, alcuni pezzi si possono trovare sull'e-commerce TheRealReal e Vestiaire Collective, ma è una proposta molto limitata. Uno dei clienti più importato di Chrome Hearts è stato sicuramente Karl Largefeld, che amava abbinare i dettagli gotici del brand alla sua classica divisa: jeans neri aderenti, camicia bianca e blazer nero. Tanto che il marchio ricevette molte richieste da parte delle celeb lo scorso anno, quando il tema del Met Gala fu proprio il Kaiser della moda. Una liaison quella tra Lagerfeld e Chrome Hearts che durò per molti anni, sembra infatti che lo stilista possedesse oltre 60 anelli del brand.