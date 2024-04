video suggerito

Chiara Ferragni torna a viaggiare per lavoro: perché è partita per Monte Carlo Dopo aver disertato le famose Fashion Week di Milano e Parigi nel pieno del caso Balocco, Chiara Ferragni è volata alla Settimana della Moda di Monte Carlo.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Alessandro Vigilante a Monte Carlo

Chiara Ferragni ce la sta mettendo tutta per superare questo momento di crisi e andare avanti. Sicuramente non è un periodo facile, sotto tutti i punti di vita. L'anno è cominciato all'insegna dello scandalo relativo al pandoro ed è proseguito con la fine del matrimonio. Attualmente il rapporto con Fedez è ai ferri corti: lui si è trasferito a vivere altrove, i due non si vedono insieme da settimane e stanno facendo viaggi separati coi figli. Lei sta dedicando ai due bimbi tutto il suo tempo: Vittoria e Leone sono la priorità. Ma c'è anche da rimettersi in piedi come imprenditrice, dopo il duro colpo subito con il caso Balocco, dunque sta piano piano riprendendo i suoi impegni nel settore moda.

I nuovi impegni professionali di Chiara Ferragni

Il caso Balocco ha avuto un impatto notevole sulla vita professionale di Chiara Ferragni. Attualmente sono in corso le indagini per truffa aggravata, portate avanti dal Tribunale di Milano. Intanto il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato dal Codacons: per il giudice, la vendita del pandoro Pink Christmas realizzato da Chiara Ferragni in collaborazione con l'azienda dolciaria è stata lanciata con messaggi ingannevoli legati alla campagna di beneficenza. La conseguenza diretta, appena lo scandalo è esploso a dicembre, è stato l'abbandono da parte di diversi partner con cui l'influencer collaborava da tempo. C'è stata una sorta di "fuga" dei brand, da Coca Cola a Safilo. Nei mesi successivi, l'imprenditrice si è eclissata dai social e dagli eventi: ha disertato anche le Fashion Week, per la prima volta non ha presenziato né alle sfilate di Milano né a quelle di Parigi. Ovviamente c'è stata anche una perdita di follower.

Chiara Ferragni a Monte Carlo

Fino a oggi l'imprenditrice ha dedicato tutto il suo tempo alla famiglia, ma da qualche giorno sembra che abbia ricominciato in modo attivo con gli impegni di lavoro. Ha ripreso a frequentare gli eventi e ha ricominciato a viaggiare, non per vacanze di piacere con le sorelle o i figli. Prima è stata a Venezia, dove ha partecipato all'inaugurazione della mostra dell’amico Francesco Vezzoli. Qui è stato chiaro il farsi avanti di una nuova strategia, improntata appunto al ritrovare credibilità come imprenditrice sul piano professionale. Impossibile non notare anche la svolta di stile in fatto di look. Poi è volata a Monte Carlo.

Chiara Ferragni a Monte Carlo

Che cos'è la Monte Carlo Fashion Week

Chiara Ferragni, come ha raccontato sui social esprimendo la sua gratitudine, ha partecipato alla Settimana della Moda Monte Carlo, per sostenere la nuova generazione di designer emergenti. L'evento, giunto alla 12esima edizione, è l'evento moda ufficiale del Principato. Quest'anno le sfilate e le presentazioni si sono alternate a momenti di riflessione sui principali temi legati alla sostenibilità, all'inclusività e alla diversità, tutte questioni molto attuali. La kermesse si è svolta nell’esclusiva cornice dello Yacht Club di Monaco. Durante la Cerimonia dei Fashion Awards, Federico Marchetti è stato premiato con il Positive Change Award mentre la madrina della manifestazione Stella Jean ha presentato in anteprima mondiale le uniformi che ha creato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiara Ferragni è invece intervenuta in qualità di mentore per i designer emergenti. È stata proprio lei a premiare Les Dessous de Monaco, un brand di lingerie. Quale sarà il prossimo passo?