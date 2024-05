video suggerito

Chiara Ferragni compra il Palo Santo a Los Angeles, come utilizzare il bastoncino della serenità L’influencer si trova negli Stati Uniti già da qualche giorno e tra i suoi acquisti c’è anche un Palo Santo. Come si brucia il legno che allontana le energie negative. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni ha acquistato un souvenir a Los Angeles. L'influencer si trova nella città degli Stati Uniti con le amiche di sempre, tra cui Chiara Biasi e Veronica Ferraro con cui si è concessa qualche lezione di pilates; non sa se si tratti di un viaggio di lavoro o di piacere, probabilmente trascorrerà nella west coast anche il giorno del suo compleanno, che cade il 7 maggio, ma se così non fosse, ha già voluto festeggiare assieme ai suoi compagni di viaggio.

Chiara Ferragni

L'imprenditrice digitale detta tendenza anche oltre oceano e le immagini della felpa oversize utilizzata come mini dress ha fatto impazzire il web. Nonostante sembra che Chiara Ferragni stia iniziando a riprendersi dal periodo pesante che ha attraversato negli ultimi mesi, l'influencer ha condiviso tra le sue storie uno scatto che fa pensare che ci voglia ancora un po' di tempo per ritrovare la serenità. A Los Angeles, infatti, l'imprenditrice ha acquistato un Palo Santo, che per i più superstizioni dovrebbe cacciare stress e negatività.

Il Palo Santo di Chiara Ferragni

Cos'è il Palo Santo e quali sono i suoi benefici

Si tratta di un albero tropicale tipico dell'America Centro-Meridionale da cui si ricavano dei bastoncini da bruciare che danno l'effetto dell'incenso. Il fumo di questo legno serve per eseguire rituali di benessere e purificazione che dovrebbero avere conseguenze positive su mente, spirito e corpo. Una tradizione che si tramanda da secoli tra gli sciamani delle popolazioni indigene che considerano l'albero sacro, tanto da raccogliere solo i pezzi di legno che sono già caduti a terra. Questo bastoncino dovrebbe contrastare le energie negative e di conseguenza evitare il cattivo more e le emozioni ostili. Può placare l'ansia e rilassare, aiutando la meditazione.

Leggi anche Chiara Ferragni, il minidress per la primavera è una felpa oversize da quasi 2mila euro

Come si utilizza il Palo Santo

Bruciando il Palo Santo si ottiene un'aroma simile a quello dell'incenso. Bisogna dare fuoco solo all'estremità del bastoncino e spegnerlo subito, e continuare un po' per volta con una così da avere una combustione progressiva che bruci sia il legno che la resina, così da ottenere il tipico fumo profumato. Secondo il rito più comune questo va poi disperso in tutta la casa insistendo negli angoli dove si può accumulare negatività.