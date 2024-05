video suggerito

Chiara Ferragni, il minidress per la primavera è una felpa oversize da quasi 2mila euro Chiara Ferragni ha approfittato del viaggio a Los Angeles per fare visita all’esclusivo store di Chrome Hearts (lo stesso visitato da Fedez qualche settimana fa). Cosa ha acquistato? Una felpa che ha trasformato in minidress. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sembra aver dato il via a una nuova fase della sua vita dopo gli ultimi mesi difficili. Tra il caso dei pandori Balocco che ha mandato in crisi il suo business e la traumatica separazione dal marito Fedez, si è ritrovata ad affrontare un momento di drastici cambiamenti, il tutto senza esitare a rivelare ai fan di aver avuto spesso giornate decisamente “no”. Dopo essere rimasta a lungo lontana dai social, è tornata a postare regolarmente e lo ha fatto con indosso un revenge dress ormai già passato alla storia. Ora che ha ripreso anche a viaggiare per lavoro è volata a Los Angeles con gli amici e ne ha approfittato per fare un acquisto extra lusso (che sembra nascondere un riferimento a Fedez).

Chiara Ferragni allo store di Chrome Hearts (come Fedez)

Il prossimo 7 maggio Chiara Ferragni compirà 37 anni ma già ieri ha dato il via ai festeggiamenti con gli amici. Molto probabilmente trascorrerà la giornata a Los Angeles, dunque a debita distanza dalla normale routine quotidiana (e soprattutto da Fedez), ma a quanto pare in tutto ciò che fa c’è sempre qualche riferimento al cantante.

Chiara Ferragni nello store Chrome Hearts

Così come quest’ultimo, anche lei ha approfittato del viaggio americano per fare visita all’esclusivo store a Miami di Chrome Hearts, brand di fascia alta che offre solo pochissimi dei suoi accessori online, preferendo la vendita face to face in negozio.

Chiara Ferragni con gli amici a Los Angeles

La distanza dall’universo mainstream ha contribuito a rendere il marchio leader del settore streetwear, basti pensare al fatto che era amatissimo sia da Karl Lagerfeld che da Virgil Abloh.

Chiara con la felpa Chrome Hearts

Perché la felpa di Chiara Ferragni è tanto desiderata

In quanto icona fashion contemporanea, Chiara Ferragni poteva mai rinunciare a uno degli accessori firmati Chrome Hearts? Assolutamente no, anzi, pare che si sia fatta un originale e prezioso “auto-regalo” a pochi giorni dal suo 37esimo compleanno.

Chiara in Chrome Hearts a Los Angeles

Se ieri mattina aveva immortalato l’esterno dello store in alcune Stories social, ora ha sfoggiato una maxi felpa del brand, un modello dark col cappuccio e con il ferro di cavallo logato arricchito dall'iconica croce gotica su spalle e petto.

Felpa Chrome Hearts

Qual è il suo prezzo? Disponibile in forma limitata solo su alcuni e-commerce di moda di lusso, viene venduta a partire da 1.997 euro. Complice la silhouette oversize, Chiara ha trasformato la felpa in un minidress in pieno stile primaverile, lanciando così la mania da seguire assolutamente durante le giornate soleggiate ma ancora fresche tipiche di questo periodo. Si sarà lasciata ispirare da Fedez (ormai super appassionato delle croci di Chrome Hearts) o desiderava già da tempo acquistare uno degli accessori dell’iconico brand?

Chiara con la felpa Chrome Hearts