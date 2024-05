Chiara Ferragni, compleanno in anticipo a Los Angeles: al via i festeggiamenti in mocassini e calzini

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta lentamente superando il momento più difficile della sua vita: dopo essere rimasta a lungo lontana dai social, ora ha ricominciato non solo a postare ma anche a viaggiare in giro per il mondo tra impegni lavorativi e vacanze di piacere con gli amici. Non ha commentato l'intervista di Fedez a Belve ma ha dato il via a una nuova strategia comunicativa attraverso un revenge dress con maxi spacco che è già passato alla storia. Da qualche giorno, inoltre, è partita alla volta di Los Angeles, città in cui ha vissuto fino alla nascita del piccolo Leone e che ha contribuito al suo successo internazionale. È lì che celebrerà il suo 37esimo compleanno? Pare proprio di sì e, a giudicare dalle Stories postate, ha già iniziato a festeggiare.

La sorpresa di "pre-compleanno" per Chiara Ferragni

Da qualche giorno Chiara Ferragni è volata a Los Angeles con alcuni degli amici più cari, da Chiara Biasi a Veronica Ferrari, e ora sta trascorrendo le giornate tra inediti progetti lavorativi e serate glamour. Certo, è stata costretta a lasciare Leone e Vittoria nella nuova casa milanese di Fedez, ma in compenso sta lentamente ricominciando a ottenere delle soddisfazioni professionali.

Chiara Ferragni e Manuele Mameli a Los Angeles

Il prossimo 8 maggio, inoltre, compirà 37 anni e pare proprio che festeggerà nella città che l'ha vista diventare prima blogger, poi imprenditrice digitale. Nelle ultime ore le bff le hanno fatto una sorpresa: al ristorante giapponese Nobu le hanno fatto arrivare una tortina personalizzata con la scritta "Happy Birthday". Chiara ha condiviso tutto sui social con tanto di didascalia "Festa di compleanno anticipata".

La tortina personalizzata per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni a Los Angeles con il look primaverile

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per il compleanno in anticipo? Ha lasciato da parte i look da pilates sfoggiati qualche giorno fa e ha optato per qualcosa di più fresco e sbarazzino, perfetto per una passeggiata al sole sul lungomare di Los Angeles.

Il look primaverile di Chiara Ferragni

Ha scelto un minidress in tweed celeste, un modello con la gonna asimmetrica con un mini spacco laterale, le spalline sottili e un fiocchetto al centro del petto. Per completare il tutto ha seguito il trend più gettonato del momento: quello dei mocassini portati con i calzini bianchi a vista. Occhiali da sole scuri, treccine in stile anni '90 e pose plastiche sullo sfondo del mare: Chiara è tornata e sembra essere super determinata a dominare la scena glamour contemporanea come ha sempre fatto.

Chiara Ferragni in mocassini e calzini