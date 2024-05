Perché lo smoothie di Hailey Bieber (provato da Chiara Ferragni) è la bevanda più amata del momento

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha ufficialmente dato il via alla sua "nuova vita" dopo il momento difficile vissuto negli ultimi mesi tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez. Qualche settimana fa aveva fatto il suo gran ritorno sui social con tanto di revenge dress, ora è partita con gli amici alla volta di Los Angeles, città a cui è particolarmente legata visto che è lì che ha mosso i primi passi da imprenditrice. Dopo aver festeggiato il compleanno in anticipo ed essersi fatta un regalo in uno degli store fashion più esclusivi della città, poco prima del rientro ha pensato bene di provare lo smoothie di Hailey Bieber: ecco per quale motivo è la bevanda più desiderata del momento.

Il frullato in edizione limitata

La vacanza a Los Angeles di Chiara Ferragni volge al termine e a dimostrarlo sono le numerose Stories in aeroporto con i maxi trolley che sia lei che gli amici hanno condiviso sui social. Poco prima di mettersi in volo, però, l'imprenditrice ha voluto provare la bevanda più desiderata del momento (ad oggi disponibile solo in America): lo smoothie alle fragole prodotto in edizione limitata da Hailey Bieber. Lanciato per la prima volta il 15 giugno 2023, dunque in concomitanza con l'uscita della linea di skincare Rhode, da qualche mese è diventato virale, tanto che sono milioni gli utenti del web che provano a riprodurlo a casa con delle ricette fai da te.

Chiara Ferragni prova lo smoothie di Hailey Bieber

Perché lo smoothie è un trattamento di bellezza

Per quale motivo lo smoothie di Hailey Bieber è diventato così virale da spingere anche Chiara Ferragni a provarlo durante il viaggio a Los Angeles? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è solo una bevanda rinfrescante ed healthy, è anche un vero e proprio trattamento di bellezza. A base di latte di mandorla, fragole, avocado, datteri e sciroppo d'acero, contiene anche collagene vanigliato Vital Proteins, acido ialuronico NeoCell⁠, crema di cocco Zuma Valley, ovvero degli ingredienti che agiscono sulla luminosità e sullo splendore della pelle. Quanto costa questo frullato "miracoloso"? Intorno ai 17 euro e promette un'esperienza "totalizzante" in fatto di bellezza.

@haileybieber My Strawberry Glaze Skin Smoothie is available starting today @Erewhon Market 🥤🍓🍓🍓🍓 craving this like crazy today. 🤤 ♬ Strawberry – Prod. By Rose