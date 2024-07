Charlene di Monaco alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi: la borsa a specchio costa 30mila euro

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Charlene di Monaco

Tra i tanti Capi di Stato e regnanti presenti alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 erano presenti anche Charlene di Monaco e il principe Alberto. La coppia reale monegasca, così come Letizia di Spagna e il marito Filippo VI, si è seduta sulle tribune allestite al Trocadéro, la grande area antistante la Torre Eiffel. Per l'occasione, la principessa ha sfoggiato una jumpsuit abbinata ad accessori metallizzati.

Il look di Charlene di Monaco per l'inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024

Nonostante la tanta pioggia caduta su Parigi durante la Cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, Charlene di Monaco non ha perso il suo charme. I reali monegaschi, infatti, sono stati costretti insieme ai loro colleghi di altri Paesi a indossare impermeabili trasparenti per coprirsi dalla pioggia che scendeva fittissima su Parigi e sul lungo Senna. La principessa ha scelto una tuta a maniche corte custom made firmata Louis Vuitton color malva chiarissimo, che incrociava i toni della palette del lilla, del rosa e anche del bianco. Un colore simile a quellodella jumpsuit è stato scelto anche dal marito: il principe Alberto, infatti, ha abbinato al blazer rosso a un paio di pantaloni sartoriali bianchi, che, con i giochi di luci, risultavano en pendant con l'outfit della moglie. Un look matchy matchy per l'inizio dell'avventura olimpica.

Il principe Alberto e Charlene di Monaco

Gli accessori effetto specchio di Charlene di Monaco alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il look di Charlene di Monaco per l'inizio delle Olimpiadi di Parigi è stato completato da accessori super chic e griffati. L'ex nuotatrice ha sfoggiato una Capucines BB, borsa a mano iconica firmata Louis Vuitton. Il modello argentato, realizzato in pelle di coccodrillo e dotata di tracolla rimovibile, è a effetto specchio con le iniziali LV incise sulla chiusura della borsa. Si tratta di una borsa gioiello visto il suo valore: viene venduta a 31mila euro sul sito della Maison francese. La principessa, poi, ha completato il look con un paio di slingback argentate effetto specchio firmate Gianvito Rossi: si tratta del modello Ascent 55 che viene venduto a 850 euro sul sito del brand.

Charlene di Monaco con la Capucines Capucines BB