video suggerito

Letizia di Spagna romantica regina di fiori alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024 Letizia Ortiz e il re Filippo VI di Spagna hanno preso parte alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 a Parigi: per l’occasione la regina ha sfoggiato un vestito con decorazioni floreali bianco e nero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Letizia di Spagna e re Felipe

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra Capi di Stato, regnanti e alte cariche dello Stato, la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 ha visto la partecipazione anche dei Reali di Spagna: Filippo IV e la moglie Letizia Ortiz. La regina, sempre impeccabile in fatto di stile nelle grandi occasioni, anche stavolta ha scelto un look sobrio ma adatto alla solennità del momento. Pochi giorni prima, alla cena di gala pre-Olimpiadi all'Eliseo, ospite del Presidente della Repubblica Macron, Letizia di Spagna aveva sfoggiato un abito gioiello in omaggio al Paese ospitante.

Il look della regina Letizia per l'inaugurazione dei Giochi Olimpici

È stata una cerimonia bagnata quella dei Giochi Olimpici. Durante lo spettacolo incredibile lungo la Senna è piovuto per ore, costringendo anche gli atleti sui battelli e gli spettatori vip in tribuna a sfoggiare le mantelle in plastica fornite in dotazione dagli organizzatori. Dunque anche i look più curati ed eleganti per l'occasione, come quello della Regina Letizia, hanno dovuto lasciare spazio alla comodità, coprendosi con gli impermeabili trasparenti. Seduta sulle tribune allestite al Trocadero, lei e re Filippo hanno applaudito gli atleti spagnoli che hanno sfilato lungo la Senna.

Il re e la regina di Spagna applaudono la squadra spagnola

La regina Letizia ricicla il look floreale

Per l'occasione Letizia di Spagna ha scelto un abito estivo senza maniche e dalla gonna ampia a pieghe firmato Carolina Herrera, designer spagnola amatissima da Letizia Ortiz. L'abito bianco, con effetto drappeggiato sul bustier, presenta una serie di decorazioni floreali sui toni del nero e dell'antracite che riprendono il colore del fiocco in vita e delle spalline. L'abito in cotone viene venduto a 2199 euro sui principali siti di e-commerce.

Leggi anche Celine Dion incanta alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi, brilla vestita di cristalli

Il look floreale della regina di Spagna

La regina di Spagna aveva già indossato lo stesso abito più o meno un anno fa per l'inaugurazione della Galleria delle Collezioni Reali: in quel caso il vestito bicolor del brand spagnolo era stato indossato con un paio di slingback nere e una pochette dello stesso colore.

Letizia di Spagna in Carolina Herrera