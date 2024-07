Letizia di Spagna alla cena di gala pre-Olimpiadi: perché l’abito gioiello è un omaggio alla Francia

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Questa sera Parigi verrà illuminata dalla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici 2024, evento che darà ufficialmente il via all’appuntamento sportivo più atteso degli ultimi anni. Non sorprende, dunque, che ieri sera alla vigilia della gran partenza si siano tenuti diversi appuntamenti di gala, dall’esclusivo party a cui hanno partecipato innumerevoli star alla cena al Louvre con il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale. A quest’ultima hanno partecipato diversi rappresentati delle Royal Family europee, dai principi di Monaco Alberto e Charlene ai re di Spagna Felipe VI e Letizia Ortiz. Cosa ha indossato la sovrana spagnola per l'occasione? Un meraviglioso look gioiello dai dettagli gold che avevamo già visto in passerella.

Chi ha firmato il look pre-olimpico di Letizia di Spagna

Se Charlene di Monaco ha puntato sul classico total black ma con degli originali pantaloni con strascico, Letizia di Spagna per la cena di gala al Louvre ha preferito un outfit più principesco. Da sempre icona fashion attentissima a rendere omaggio alla moda del suo paese, questa volta ha preferito cambiare stile e celebrare la nazione che ospita le Olimpiadi 2024, la Francia.

Letizia e Felipe VI di Spagna

Si è affidata alla Maison Dior, uno dei marchi simbolo del paese d’oltralpe, scegliendo un prezioso abito direttamente dalla passerella della sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2024 (curata da Maria Grazia Chiuri, la stilista italiana che da anni è al timone della griffe).

Dior collezione Haute Couture P/E 2024

Letizia di Spagna rende omaggio alla moda francese

Il lungo vestito gioiello della regina spagnola ha il bustier nero smanicato e a girocollo e una appariscente gonna a ruota a contrasto color panna, la sua particolarità? I preziosi ricami gold super scintillanti applicati all-over. Per completare il tutto Letizia ha scelto degli ulteriori accessori glamour (tutti firmati ancora Dior), dai sandali neri col tacco basso e largo all’iconica borsa My Dior in pelle trapuntata total black. Per quanto riguarda i capelli, ha optato per un sofisticato raccolto, mettendo così in risalto l’elegante trucco dai toni naturali. Chi si aggiudica il titolo di regina di stile della serata tra lei e Charlene?

Letizia Ortiz in Dior