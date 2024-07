video suggerito

Charlene principessa dark: alla vigilia delle Olimpiadi 2024 indossa i pantaloni con lo strascico Ieri sera, alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024, il Louvre di Parigi ha ospitato una cena di gala con il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Tra gli ospiti c’era anche Charlene di Monaco con il marito Alberto: ecco chi ha firmato il suo look dark anti-convenzionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa sera partiranno ufficialmente i Giochi Olimpici 2024 e a Parigi tutto sembra essere pronto per ospitare l’attesissima cerimonia di apertura. Ieri sera sono partiti gli eventi di gala legati all’evento, dal party inaugurale a cui hanno partecipato innumerevoli star alla cena al Louvre con il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale. A quest’ultima hanno preso parte anche diversi rappresentanti delle Royal Family europee, primi tra tutti due dei membri più in vista di casa Grimaldi, il principe Alberto la moglie Charlene, apparsi fianco a fianco in versione elegante fuori il museo simbolo della capitale francese: ecco chi ha firmato il look total black anti-convenzionale della principessa di Monaco.

Il look nero e anti-convenzionale di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è da sempre impegnatissima con gli eventi istituzionali monegaschi e francesi e a dimostrarlo sono state le sue ultime apparizioni pubbliche, da quella in rosso per l’accensione della fiamma olimpica a quella al Tour de France (con tanto di top zebrato). Ora, alla vigilia della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi 2024, non ha potuto fare a meno di partecipare alla cena di gala organizzata al Louvre insieme al presidente del COI e alla sua consorte. Per un appuntamento tanto importante ha puntato sull’eleganza senza tempo del nero ma reinterpretando il trend in modo anti-convenzionale. Per lei niente abiti principeschi, gonne a ruota o scintillii, ha preferito i pantaloni e l’effetto total black.

I principi di Monaco alla cena di gala al Louvre

Chi ha firmato i pantaloni con lo strascico di Charlene

Il look dark di Charlene di Monaco è firmato McQueen ed è decisamente fuori dal comune per una principessa. È contraddistinto da un top smanicato e a girocollo arricchito da un drappeggio che fascia la silhouette e da una rosa di tessuto in tinta sulla spalla ma la sua particolarità sta nei pantaloni. Si tratta di un classico modello a sigaretta col bustino di raso in stile smoking che a primo impatto potrebbe essere scambiato per una gonna, il motivo? Dal punto vita parte un maxi strascico lungo fino ai piedi. Charlene non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo e a un tocco griffato, per la precisione a una borsetta di Louis Vuitton dai dettagli metallici. La principessa monegasca non è forse un’icona di stile reale anche in questa versione non convenzionale?

Charlene di Monaco in McQueen