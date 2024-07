video suggerito

Charlene di Monaco principessa rosso fuoco: omaggia la fiamma olimpica con una tuta da 3mila euro La principessa di Charlene di Monaco ha inaugurato una mostra dedicata alla collezione di torce olimpiche a Montecarlo: per l’occasione ha sfoggiato una tuta rosso fuoco elegantissima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ha preso parte con il marito, il principe Alberto all'inaugurazione della mostra "La fiamma olimpica nel tempo". A una settimana dall'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi, la coppia monegasca mostra al pubblico la collezione privata delle torce olimpiche della collezione privata del Principe di Monaco. Per l'evento, la principessa ha indossato una tuta rosso fuoco, colore che le avevamo visto indossare per l'ultima volta in occasione del Gran premio di Formula 1 a Monaco, per festeggiare la vittoria del pilota monegasco Charles Lecrerc.

Il look total red di Charlene di Monaco

Per la presentazione al Grimaldi Forum della mostra organizzata dal Comitato Olimpico Monegasco, Charlene di Monaco sceglie un look total red che ricorda la fiamma olimpica celebrata nell'esposizione. Questa si tiene in occasione del centenario della terza medaglia d'oro nel canottaggio vinta da John B. Kelly Sr, nonno del Principe Alberto II. Le torce di questa collezione privata sono il simbolo delle Olimpiadi che si sono tenute dal 1936 al 2024, celebrando così i Giochi che stanno per iniziare nella vicina Parigi.

La principessa Charlene in Elie Saab| Foto Eric Mathon / Palais princier

La principessa Charlene di Monaco era raggiante in una jumpsuit rossa smanicata in seta firmata Elie Saab con al centro un dettaglio in metallo. La tuta con effetto drappeggiato e fondo ampio costa sui principali siti di e-commerce 2600 euro. La nuance dell'abito, poi, si abbina ton sur ton con la tinta labbra scelta dalla principessa di Monaco che illumina il volto ed esalta il biondo platino del caschetto. Un omaggio iconico ed elegante al simbolo dei Giochi Olimpici che si preparano a infiammare Parigi a partire dal 26 luglio prossimo.

I due coniugi monegasci | Foto Eric Mathon / Palais princier