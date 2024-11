video suggerito

Charlene di Monaco in lilla per la Festa Nazionale: chi ha firmato il tailleur col cappellino in tinta Charlene di Monaco è tornata ad apparire in pubblico con la famiglia. In occasione della Festa Nazionale si è ribellata alle mode di stagione e ha indossato un elegante tailleur lilla, colore solitamente associato alla primavera: chi ha firmato il look?

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è stato un giorno speciale per il Principato di Monaco: è stata celebrata la Festa Nazionale e la Royal Family è tornata ad apparire al completo in pubblico. Come da tradizione, il principe Alberto con la moglie Charlene e i figli Jacques e Gabriella hanno partecipato prima alla cerimonia istituzionale tenutasi presso Palazzo Princier, poi hanno salutato i sudditi dal balcone della residenza reale, incantando tutti con la loro bellezza. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la principessa, che ancora una volta è riuscita a distinguersi col suo stile glamour e sofisticato: ecco chi ha firmato il suo tailleur lilla con cappello fascinator coordinato.

Charlene di Monaco contro le mode di stagione

In occasione del Monaco National Day la principessa Charlene non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile, dimostrando di essere un'icona fashion "reale" capace di sbaragliare la concorrenza a ogni apparizione pubblica. L'avevamo lasciata tra abiti rossi da picnic e look hippie chic griffati, ora la ritroviamo elegantissima in versione mannish ma con quell'immancabile tocco "ribelle" che da sempre la contraddistingue. Nonostante manchi poco più di un mese all'inizio dell'inverno, ha deciso di stravolgere le mode stagionali puntando tutto sul lilla, un colore che solitamente viene associato alle prime giornate primaverili di caldo e sole.

Charlene di Monaco col completo lilla

Il look lilla della principessa Charlene

Charlene di Monaco per i festeggiamenti del National Day si è affidata alla Maison Louis Vuitton, che ha firmato per lei un completo lilla in lana mikado e seta lilla. Il tailleur è caratterizzato da pantaloni alla caviglia dal taglio classico e dritto e giacca doppiopetto con bottoni argentati decorati ed è stato completato con un paio di pumps nere col tacco largo (indossate con dei collant velati lasciati a vista). A fare la differenza è stato il cappellino, un fascinator coordinato in pieno stile british arricchito da una veletta dark a contrasto e applicato sul lato dell'acconciatura raccolta. Clutch total black, orecchini a bottone scintillanti e make-up luminoso: la principessa monegasca non ha assolutamente rivali quando si parla di glamour.

Charlene di Monaco in Louis Vuitton