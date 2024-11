Charlotte Casiraghi alla Festa Nazionale di Monaco indossa il cappotto celeste da quasi 10mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per il Principato di Monaco: è stato celebrato il National Day 2024 e, come richiesto dalla tradizione, la Royal Family si è riunita per alcuni eventi pubblici ufficiali. In mattinata i Grimaldi hanno partecipato alla messa in Cattedrale e al termine di una mini parata si sono affacciati al balcone del palazzo reale per salutare i sudditi, attirando l'attenzione dei media con la loro eleganza. Se Beatrice Borromeo ha puntato tutto sullo stile bon-ton con un impeccabile completo grigio scuro, la principessa Charlene e Charlotte Casiraghi si sono sfidate a colpi di colori "fuori stagione".

Charlotte Casiraghi si ribella alle mode stagionali

Chi ha detto che i colori accesi sono un prerogativa primaverile? Secondo le principesse monegasche non vanno indossati solo quando le temperature cominciano a salire, sono perfetti anche per l'autunno e l'inverno. Lo hanno dimostrato alla Festa Nazionale di Monaco 2024, in occasione della quale si sono ribellate alle classiche mode stagionali. Se Charlene ha optato per un delicato lilla pastello, Charlotte Casiraghi ha preferito un più vitaminico turchese. Ancora una volta si è affidata a Chanel, Maison di cui da anni è ambassador, sfoggiando un adorabile cappottino in tweed della collezione Pre-Fall 2024.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Quanto costa il cappotto celeste di Charlotte Casiraghi

Niente tailleur mannish, gonne a matita o scamiciate, per gli eventi mattutini della Festa Nazionale Charlotte Casiraghi ha puntato tutto su un coat dress in versione mini. Il cappottino celeste di Chanel è in tweed di lana, ha l'abbottonatura monopetto con tre bottoni sul petto, quattro tasche laterali e l'iconica camelia in tinta appuntata al petto. Si tratta di un pezzo della sfilata Métiers d'art 2023/24 e sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 9.700 euro (anche se al momento risulta non disponibile). Per completare il tutto la principessa ha puntato su un paio di collant neri velati e su delle adorabili Mary Jane in vernice dark. Capelli sciolti a effetto messy, make-up appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: Charlotte è una delle Royals più glamour d'Europa.

Chanel collezione Pre-Fall 2024