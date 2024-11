Charlene di Monaco brilla sul red carpet: l’abito smoking rivela il corpetto gioiello

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family monegasca è più attiva che mai sul fronte lavorativo ma gli eventi legati al Natale alle porte non c'entrano ancora nulla. Dopo la reunion della scorsa settimana in occasione della Festa Nazionale (alla quale hanno partecipato anche Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi), nelle ultime ore è stata la principessa Charlene a tornare di fronte i riflettori per un appuntamento ufficiale. Ha presenziato ai World Rugby Awards 2024 dove, oltre a incontrare i leader del settore, ha anche sfoggiato un look da gala elegante, sofisticato e scintillante: ecco chi ha firmato l'abito smoking con corpetto gioiello.

Chi ha firmato l'abito smoking di Charlene di Monaco

L'avevamo lasciata con un adorabile completo lilla dal mood primaverile alla Festa Nazionale di Monaco, ora ritroviamo Charlene di Monaco in versione gala ai World Rugby Awards 2024, evento che da anni la vede ricoprire i panni di patrona. Per un'occasione tanto importante si è rivolta ancora a Dior, Maison che ha firmato spesso i suoi look "pubblici" ma che questa volta ha evitato di farle sfoggiare tinte accese o pastello. La principessa è apparsa super chic in total black con un lungo abito smoking di lana, un modello con la gonna alla caviglia, le tasche laterali come quelle di un blazer e una profonda scollatura ovale.

Charlene di Monaco in Dior

La principessa Charlene segue il trend del top gioiello

A fare la differenza nell'outfit di Charlene di Monaco è stato il corpetto scintillante lasciato in vista attraverso la profonda scollatura: è steccato, a effetto corsetto ed è tempestato di cristalli e perline che formano decorazioni floreali. Chi lo ha firmato? Alexander McQueen. A completare il tutto non potevano mancare i tacchi, per la precisione un paio di slingback di Dior, mentre per quanto riguarda i gioielli ha scelto degli orecchini "a bottone" a forma di fiori brillanti. Make-up dai toni naturali, capelli con la fila centrale e fascino da vendere: la principessa monegasca ha dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion internazionale.

