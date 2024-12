Charlene di Monaco al Ballo di Natale “ruba” lo stilista a Kate Middleton

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Le Royal Family d’Europa sono più impegnate che mai in questo periodo dell’anno: tra accensioni di grandiosi alberi addobbati, concerti a tema ed eleganti eventi di gala, dimostrano tutti un profondo legame con il Natale (che naturalmente trascorreranno a corte tra sontuosi banchetti e antiche tradizioni reale). Qualche sera fa si è tenuto uno degli eventi a tema più attesi dell'anno nel Principato di Monaco: il Bal de Noël presso la Salle Empire dell'Hôtel de Paris e tra gli ospiti non poteva mancare la principessa Charlene. Apparsa elegantissima in verde bosco, ha “nascosto” nel suo outfit un piccolo riferimento a Kate Middleton: ecco di cosa si tratta.

Chi ha firmato l'abito verde bosco di Charlene di Monaco

L’avevamo lasciata in versione casual con marito e figli nel ritratto ufficiale realizzato per la cartolina di auguri di Natale, ora ritroviamo Charlene di Monaco elegantissima con un sinuoso look da gala. Per il tradizionale Bal de Noël organizzato dalla fondazione benefica che porta il suo nome ha puntato tutto sul verde bosco, uno dei colori simbolo delle feste di fine anno. Per essere precisi ha indossato una lunga sirena dalla linea avvitata, un modello col bustier senza maniche e a girocollo e un drappeggio sul davanti. A firmarlo è stata Emilia Wickstead, una delle stiliste preferite di Kate Middleton, che in quest’occasione ha personalizzato appositamente per la principessa un vestito della collezione F/W 2023.

Charlene di Monaco in Emilia Wickstead

La collana serpente della principessa Charlene

Nel look da gala di Charlene di Monaco non è mancato un tocco prezioso: al collo ha sfoggiato una collana rigida a forma di serpente in oro rosa, la cui particolarità sta nel fatto che è tempestata di diamanti scintillanti. Anche in questo caso si tratta di un capo personalizzato: Maison Tabbah ha infatti comunicato che il designer Nagib Tabbah ha lanciato la collezione a tema serpenti customizzando un set di preziosi simili a quelli della linea originale per la principessa monegasca. Tacchi alti, capelli col ciuffo laterale in stile vecchia Hollywood e make-up appena accennato: Charlene è regina di eleganza anche quando “ruba” la stilista alla sua “rivale” inglese Kate Middleton.