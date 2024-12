Charlene di Monaco e Gabriella in versione natalizia: vestono coordinate per la consegna dei regali

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Natale 2024 si avvicina e le Royal Family d'Europa sono impegnatissime con gli eventi pubblici a tema. I monegaschi, in particolare, sono molto legati a questo magico periodo dell'anno e non sorprende che fin dall'inizio di dicembre abbiano rilasciato la tradizionale cartolina di auguri (realizzata in una insolita versione casual). Nelle ultime ore il principe Alberto con moglie e figli ha partecipato alla consegna dei regali ai bambini del Principato che ogni anno di svolge alla Corte d'Onore di Palazzo Princier. Ad attirare le attenzioni dei media sono state la principessa Charlene e la piccola Gabriella, apparse fianco a fianco adorabili in coordinato.

Charlene di Monaco con la sciarpa tartan per Natale

Ieri pomeriggio la famiglia reale del Principato di Monaco si è riunita per un evento speciale: la distribuzione dei regali di Natale ai bambini dai 5 ai 12 anni della città, evento che si tiene ogni anno a pochi giorni dalla vigilia al centro della Corte d'Onore di Palazzo Princier. Dopo il lungo abito da sera verde bosco di qualche giorno fa, ora Charlene ha lasciato spazio alla comodità ma senza rinunciare a un tocco natalizio. Ha sfidato il freddo con un cappotto-mantella nera, abbinandolo a pantaloni skinny e stivaletti in tinta. Per completare il tutto ha poi scelto una maxi sciarpa di lana a stampa tartan sui toni del rosso, accessorio perfetto per le feste.

La Royal Family monegasca al completo

La principessa Gabriella in total red

La vera "reginetta fashion" dell'evento era però la principessina Gabriella, apparsa adorabile in total red. Sarà perché voleva vestirsi in coordinato con la mamma o perché è molto legata al Natale, ma la cosa certa è che ha scelto un look monocromatico nel colore simbolo delle feste. Ha abbinato un elegante cappottino a un maglione a collo alto e a un paio di ballerine bon-ton. Tra i capelli ha infine sfoggiato un cerchietto di perle rosse. Insieme a mamma Charlene ha consegnato regali ai suoi coetanei, dando prova di essere una principessina premurosa (oltre che super chic).

