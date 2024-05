Charlene di Monaco alla cena di gala del Gran Premio di Formula 1 con l’abito rosso Ferrari

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Charlene e Alberto di Monaco

Charlene di Monaco ha trascorso un weekend dedicato ai motori. La principessa, insieme al marito Alberto II di Monaco, ha fatto gli onori di casa in occasione del Gran Premio di Monaco di Formula 1, vinto dal monegasco Charles Leclerc. La coppia reale ha premiato i tre piloti arrivati sul podio al termine della gara: insieme a loro c'erano anche Charlotte Casiraghi e altri membri della Famiglia Reale. Dopo la gara si è tenuto la consueta cena di gala dove erano presenti i reali e i piloti. Per l'occasione la principessa ha sfoggiato un meraviglioso abito rosso tempestato di cristalli e decori metallici.

Il look della principessa di Monaco

Per celebrare la vittoria del pilota monegasco della Ferrari, Charlene di Monaco ha celebrato il connazionale con un abito rosso: un omaggio alla casa automobilistica vincitrice nonché lo stesso colore del papillon di Alberto II di Monaco. Il vestito a sirena è custom Louis Vuitton: la particolarità di questo capo è la parte superiore, interamente tempestata di cristalli argentati impreziositi anche da dettagli metallici e paillettes. Un contrasto davvero particolare, tra il sofisticato e il contemporaneo. L'intero look è stato illuminato dagli orecchini Myriad, in oro bianco e diamanti, della Collezione di Alta Gioielleria Deep Time della Maison francese, la stessa del bracciale Origin che portava al polso. Un look chic perfetto per la cena di gala.

Charlene di Monaco in custom Louis Vuitton

Come accessorio, la principessa di Monaco ha scelto una clutch gioiello sempre di Louis Vuitton di Minaudiere Bijou Evening che costa 3mila euro: un minibag in oro perfetta per una serata così importante.

Il look effortless chic di Charlene di Monaco

Nell'era del quite luxury Charlene di Monaco è perfettamente a suo agio. Prima del Gran Premio di Formula 1, la principessa ha preso parte a un evento di beneficenza con un look effortless chic. Charlene ha indossato un maglione in maglia di seta del brand Loro Piana. Quest'ultimo è uno dei marchi che ha contribuito a definire l'estetica old money che negli ultimi anni si è affermata sulle passerelle, determinando tendenze ancora in atto. La maglia, realizzata in Italia, è un modello beige a girocollo con maniche a tre quarti e viene venduta a 1.600 euro.

Charlene di Monaco con Alberto II

Non è un look effortless chic senza un capo Prada. La principessa, infatti, ha completato il look con un paio di pantaloni blu a sigaretta abbinati a dei mocassini blu navy della Maison italiana. Si tratta del modello in pelle scamosciata con la para bianca e il logo triangolo in metallo sulla parte frontale della scarpa. I mocassini indossati dalla principessa vengono venduti sul sito di Prada a 840 euro. Un look perfetto per cominciare un weekend pieno di look da vera principessa.