Leclerc rompe la maledizione di Montecarlo in F1: capolavoro del pilota Ferrari nel caotico GP Monaco

A cura di Michele Mazzeo

Charles Leclerc mette fine alla maledizione nel GP di casa conquistando la prima vittoria in carriera in Formula 1 a Montecarlo alla terza partenza dalla pole position. Non sono mancati però i sussulti per il monegasco della Ferrari che, oltre alla pressione dettata dal voler mettere fine al digiuno nella gara casalinga, ha dovuto affrontare per due volte quello che sul tracciato monegasco è di certo il momento più complicato per chi parte dalla pole nel GP di Monaco, vale a dire la partenza.

Colpa del caos scatenatosi dopo la prima partenza quando Carlos Sainz aveva attaccato Oscar Piastri per prendere la posizione alle spalle del poleman forando però uno pneumatico nel contatto ed essendo costretto a fermarsi, mentre alle loro spalle è andato in scena un brutto incidente tra Perez e le due Haas che ha costretto la Direzione di Gara a sospendere la gara con bandiera rossa. Se da un lato la Ferrari ha potuto tirare un sospiro di sollievo per questa interruzione che ha permesso allo spagnolo di rientrare in gioco per il podio potendo ripartire dalla terza casella, dall'altro il monegasco ha dovuto affrontare un nuovo pericoloso start dalla griglia nel quale però, come come in occasione della prima partenza, è stato impeccabile nel tenere a bada Oscar Piastri e Carlos Sainz che questa volta si è accodato dando vita ad un inevitabile trenino che è poi arrivato fino alla bandiera a scacchi.

Superato il secondo ostacolo Charles Leclerc ha poi guidato la corsa con grande concentrazione e attenzione fino al traguardo andando così a conquistare la vittoria più agognata, con la Ferrari nella sua Montecarlo, e mettendo così fine a quella che per lui sembrava essere diventata una vera e propria maledizione. Una liberazione dunque per il monegasco che ritrova la vittoria in Formula 1 a distanza di quasi due anni dall'ultima volta (Austria 2022) e lo fa nel GP per lui più importante, in quel Principato di Monaco in cui è nato e cresciuto e di cui oggi ha scritto l'ennesima pagina di storia. Una gara che, come il suo pilota, anche la Ferrari (che festeggia anche per il 3° posto di Sainz alle spalle di Piastri ma davanti a Lando Norris) ricorderà a lungo.

