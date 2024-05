Formula 1 oggi, orari TV GP Monaco su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming, Leclerc in pole a Montecarlo

La mappa del circuito cittadino di Montecarlo su cui oggi si corre la gara del GP di Monaco della Formula 1 2024 (fonte Brembo)

Ad ospitare la gara del GP di Monaco di Formula 1 in programma oggi sarà lo storico circuito cittadino di Montecarlo. Il tracciato che si snoda per le strade del Principato (affrontando le leggendarie curve Mirabeau, Saint Devote, Antony Noghes, Tabaccaio, Rascasse) e che i driver dovranno percorrere per 78 volte in gara, a causa del suo layout, è caratterizzato da alto carico aerodinamico ed elevate percentuali di tempo speso in frenata. Inoltre la carreggiata stretta non facilita i sorpassi e per questo qui le qualifiche sono fondamentali come in nessun altro circuito.

Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, pur essendo la pista più corta del Mondiale, appena 3.337 metri, il Circuit de Monaco richiede dodici frenate per giro con due di queste che sono considerate altamente impegnative. La più dura per l'impianto frenante è quella all'uscita dal tunnel, cioè la Curva 10, con le monoposto che vi arrivano a 283 km/h e scendono a 93 km/h in appena 86 metri affrontando una decelerazione pari a 4,7 G.

Lo scorso anno il GP di Monaco è stato vinto da Max Verstappen su Red Bull davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso e all'Alpine di Esteban Ocon. Il record della pista in gara del GP di Monte Carlo di F1 appartiene a Lewis Hamilton che durante la corsa del 2021 ha effettuato un'intera tornata in 1:12.909.