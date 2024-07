video suggerito

McLaren impressiona nelle prove libere del GP Gran Bretagna di F1: esperimenti per la Ferrari Lando Norris e la McLaren impressionanti nelle prime due sessioni di prove libere del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2024: FP1 ed FP2 di test invece per le Ferrari di Leclerc e Sainz scesi in pista con due differenti SF-24.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Silverstone ad impressionare in vista del prosieguo del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2024 è la McLaren che, dopo aver chiuso davanti a tutti con Lando Norris nelle FP1 del mattino, ha fatto ancora meglio nelle FP2 del pomeriggio dove alle spalle del britannico, confermatosi il più veloce sul giro secco, si è piazzato il compagno di squadra Oscar Piastri.

Impressionante anche la simulazione di passo gara dei due alfieri del team di Woking con il solo Max Verstappen, battuto a sorpresa nella simulazione di qualifica dal compagno di squadra Sergio Perez, che è sembrato in grado di tenere il loro ritmo.

Non giudicabile la Ferrari che in entrambe le sessioni di prove libere si è dedicata ad una comparazione tra due configurazioni con Carlos Sainz e Charles Leclerc scesi in pista con due SF-24 differenti (configurazione vecchia per lo spagnolo, nuova per il monegasco). Un confronto che servirà poi alla squadra di decidere quale delle due configurazioni scegliere per le qualifiche del sabato e la gara della domenica (all'apparenza è sembrata offrire maggiori garanzie la vecchia configurazione con Sainz che ha avuto meno problemi di Leclerc a gestire la monoposto nei curvoni veloci del tracciato britannico).

Classifica dei tempi e risultati delle Prove Libere 2 del GP Silverstone della Formula 1 2024

Lando NORRIS McLaren 1:26.549 Oscar PIASTRI McLaren +0.331 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.434 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +0.441 Charles LECLERC Ferrari +0.601 Lewis HAMILTON Mercedes +0.653 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.684 Carlos SAINZ Ferrari +0.700 Lance STROLL Aston Martin +0.725 George RUSSELL Mercedes +0.745 Fernando ALONSO Aston Martin +0.823 Valtteri BOTTAS Kick Sauber +0.832 Alexander ALBON Williams +1.096 Pierre GASLY Alpine +1.183 Esteban OCON Alpine +1.194 Yuki TSUNODA RB +1.196 Logan SARGEANT Williams +1.260 Guanyu ZHOU Kick Sauber +1.264 Daniel RICCIARDO RB +1.367 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.573

