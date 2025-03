video suggerito

Formula 1, GP Australia: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming Gli orari del Gran Premio d’Australia della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito di Melbourne del primo round stagionale. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto pronto in Formula 1 per il primo Gran Premio del Mondiale 2025: da venerdì 14 a domenica 16 marzo infatti sul circuito di Melbourne va in scena il GP d'Australia. Il programma del primo round stagionale della F1 è quello tradizionale: si parte stanotte e domani mattina con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), si prosegue poi sabato con le Libere 3 e le qualifiche mentre domenica si chiude con la gara che assegna i primi punti validi per le classifiche iridate.

A causa del fuso orario, a non essere canonici saranno invece gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato dell'Albert Park. L'intero programma del Gran Premio d'Australia sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Dopo averle viste all'opera nei test pre-stagionali due settimane fa in Bahrain, c'è grande attesa per quello che sarà il vero debutto delle nuove monoposto da Formula 1 che si sfideranno nel corso di questo nuovo campionato e anche per le tante novità per quel che riguarda piloti e scuderie. Già dalle prime sessioni di prove libere a Melbourne difatti i riflettori saranno puntati soprattutto sulla Ferrari, sulla McLaren, sulla Red Bull e sulla Mercedes, per capire se le SF-25 di Charles Leclerc e del nuovo arrivato Lewis Hamilton possono fin da subito lottare alla pari con le favoritissime MCL39 di Lando Norris e Oscar Piastri e con la RB21 del campione in carica Max Verstappen e del suo nuovo compagno di squadra Liam Lawson. Attesa anche per capire quale sarà il livello della W16, la monoposto affidata a George Russell e quella con cui farà il suo debutto nel Circus il giovanissimo italiano Andrea Kimi Antonelli.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP d'Australia

Venerdì 14 marzo

02.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

06.00: Prove libere 2 (Sky Sport F1)

02.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1) 06.00: Prove libere 2 (Sky Sport F1) Sabato 15 marzo

02.30: Prove libere 3 (Sky Sport F1)

06.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

02.30: Prove libere 3 (Sky Sport F1) 06.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) Domenica 16 marzo

05.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

ORARI GP AUSTRALIA F1 SU TV8

Sabato 15 marzo

13.30: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

13.30: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it) Domenica 16 marzo

14.00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Australia F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche e gara del GP d'Australia della Formula 1 2025 sono trasmesse in diretta TV in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP di scena a Melbourne sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli. Le qualifiche e la gara F1 del GP d'Australia che inaugura il mondiale F1 2025 si possono vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it ma in differita a partire rispettivamente dalle ore 13:30 di sabato e dalle ore 14:00 della domenica.