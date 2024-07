F1 2024, oggi il GP Silverstone: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

La mappa del circuito di Silverstone su cui oggi si disputano le prove libere del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2024

Oggi i piloti scenderanno in pista sullo storico circuito di Silverstone che sorge in Inghilterra, nella regione del Northamptonshire, per le prove libere del GP della Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale di Formula 1 2024. Per la F1 si tratta di un tracciato leggendario dato che qui, nel 1950, si corse la prima gara valida per il Campionato Mondiale. La pista inglese, considerata una delle più tecniche tra quelle presenti in calendario, è lunga 5,8 chilometri e il suo layout è composto da 18 curve.

A causa delle tante curve secche in successione (come nel caso dell'iconica serie di curve a "S" Maggots, Becketts e Chapel) a Silverstone si corre con un assetto ad alto carico aerodinamico. Il circuito britannico è uno dei tracciati meno impegnativi per i freni come sottolineano i tecnici del fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo. I piloti infatti passano appena 13 secondi al giro con il piede sul freno. Il punto più critico è in curva 6, dove le monoposto passano dai 305 km/h a 141 km/h in appena 143 metri percorsi in 2,51 secondi con i piloti che sono soggetti ad una decelerazione di 4,2 G.

L'ultimo gran premio della Gran Bretagna corso su questo tracciato è stato vinto da Max Verstappen davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton. L'olandese della Red Bull nella passata edizione del GP sul circuito di Silverstone aveva anche conquistato la pole position grazie al suo 1:26.720 e anche il record sul giro in gara appartiene al tre volte campione del mondo che durante la corsa dell'edizione 2020 ha completato un'intera tornata fermando il cronometro sull'1:27.097.