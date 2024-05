video suggerito

Incidente tremendo per Perez a Montecarlo, manovra folle di Magnussen: la Red Bull si è disintegrata Non è durata nemmeno un giro la gara di Sergio Perez e delle due Haas. Il pilota messicano, vincitore due anni fa, è stato autore di un terribile incidente. Red Bull disintegrata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

É successo di tutto nel primo giro del Gran Premio di Monaco di F1. Carlos Sainz ha forato e si è fermato prima del Casinò, pochi secondi dopo c'è stato un incidente che ha coinvolto le due Haas e soprattutto la Red Bull di Sergio Perez, che si è disintegrata dopo un contatto con Magnussen. Nessuna conseguenza per i tre piloti coinvolti.

Incidente tra Perez e le due Haas a Montecarlo

Il primo giro di Monte Carlo è sempre complicato. Al via Leclerc è perfetto, Piastri e Sainz lottano per il secondo posto, lo spagnolo prova a passare, ma fora, è sfortunatissimo e si ritira subito. Vengono esposte le bandiere gialle, poi poco dopo c'è bandiera rossa. Non certo per Sainz. Le immagini vanno al Rivage dove si vedono tre vetture ferme: le due Haas di Magnussen e Hulkenberg e la Red Bull di Sergio Perez, totalmente distrutta.

La dinamica dell'incidente tra Perez, Magnussen e Hulkenberg

Perez era partito nelle retrovie, Hulkenberg e Magnussen dai box. Perez non è stato lesto, cercava di non rischiare, poi è arrivato l'incidente, all'inizio del Rivage dove Magnussen ha cercato di passare dove lo spazio non c'era. Il contatto è stato inevitabile. La Red Bull sbatte sulle barriere e poi carambola dall'altro lato della pista e la vettura si disintegra dopo il contatto successivo con Hulkenberg.

Leggi anche La reazione di Verstappen alla folle manovra di Perez appena vista in TV: non crede ai suoi occhi

Magnussen graziato, non avrà la penalità

Ancora una volta il pilota danese finisce coinvolto in un incidente. Magnussen, che ha solo due punti sulla patente in caso di sanzione da parte dei commissari in automatico sarebbe stato squalificato e non avrebbe disputato il Gran Premio del Canada. Ma i commissari del Gp di Monaco hanno deciso di non intervenire, generalmente è così quando ci sono incidenti nella prima tornata del Gran Premio. Così Magnussen se l'è ‘cavata' e ha evitato sanzione, punti sulla patente e squalifica.

Formula 1 News Calendario Classifica segui