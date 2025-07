video suggerito

Verstappen sterza ma la Red Bull va dritta, l’inquietante allarme a Silverstone: “È incredibile” Il campione del mondo in carica è andato in crisi nelle libere del GP di Gran Bretagna della Formula 1 2025. La sua Red Bull in pista non risponde al volante, si comporta in modo imprevedibile e continua a perdere terreno. Max è allarmato: “Va dritta”. E il nuovo fondo non sembra aver risolto il problema. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Se c'era bisogno di un segnale per confermare il momento complicato della Red Bull, le prime due sessioni di prove libere del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2025 a Silverstone, che hanno visto invece protagoniste Ferrari e McLaren, lo hanno offerto con chiarezza. Max Verstappen, reduce da una prestazione deludente in Austria, ha chiuso la FP1 solo in decima posizione, staccato di oltre mezzo secondo da Lewis Hamilton. Ma è la sensazione al volante, più che il crono, ad aver fatto scattare l'allarme.

"Non so, semplicemente non gira a bassa velocità, e poi a alta velocità, o fa grossi scatti, o ha un mucchio di sottosterzo", ha comunicato Verstappen via radio, mentre dalle immagini on board si vede chiaramente la sua RB21 che prosegue dritta anche quando il volante è già girato. Pochi minuti dopo, un'altra frase che fotografa la frustrazione del pilota: "È incredibile".

Nel debriefing post FP1 il team ha provato a intervenire. Nella FP2 qualcosa è migliorato sul passo gara, ma nel giro secco il distacco è rimasto importante: più di mezzo secondo da Lando Norris, il più veloce del pomeriggio. Verstappen ha chiuso quinto, con un giudizio netto: "È stata una giornata negativa, non abbiamo avuto un buon bilanciamento dall'inizio alla fine. Ogni curva è diversa, manca costanza nel comportamento della macchina".

Tra le variabili citate, anche il vento. Ma senza cercare scuse: "Sì, il vento ha influito parecchio, ma non possiamo prenderlo come scusa, perché è uguale per tutti. Il problema è che la nostra vettura sembra risentirne più delle altre, vibra troppo e non riesce a essere stabile nei cambi di direzione".

Il malessere tecnico sembra più profondo: "Qualche idea su cosa guardare ce l'abbiamo, ma in generale il problema è che ci manca proprio la prestazione. Non siamo lì dove dovremmo essere" ha difatti aggiunto un infastidito Verstappen.

Le difficoltà coincidono con l'introduzione dei nuovi aggiornamenti portati dalla squadra austriaca. Dopo aver testato a Spielberg un nuovo fondo, a Silverstone la Red Bull ha ulteriormente modificato la parte anteriore del canale Venturi, in corrispondenza della barra antintrusione. Obiettivo: aumentare la deportanza senza sacrificare la stabilità del flusso. Ma, almeno per ora, i risultati non premiano il lavoro fatto.

In attesa della giornata decisiva di sabato, resta l'immagine di una macchina nervosa e di un quattro volte campione del mondo che sterza… ma la sua macchina non lo segue più. Il tutto mentre nel paddock della Formula 1 a Silverstone non si fa altro che parlare di un suo possibile clamoroso addio alla Red Bull alla fine della stagione per passare agli storici rivali della Mercedes che dal suo canto non ha né confermato né smentito.