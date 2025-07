Horner piange mentre racconta il licenziamento ai colleghi della Red Bull: “È stato uno shock”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Tutto finisce. Dopo vent'anni la Red Bull e Christian Horner si sono separati. Un addio che è parso vicino spesso nell'ultimo anno e mezzo, ma che adesso è ufficiale. Le parti si sono separate. La Red Bull dal Gp del Belgio avrà come team principal Laurent Mekies. Horner si ferma con la speranza di potersi ricollocare molto presto in un altro team. Ma intanto nel momento dei saluti l'inglese si è commosso nel salutare i dipendenti in fabbrica a Milton Keynes.

Le lacrime di Horner dopo l'addio alla Red Bull

La Red Bull ha bisogno di risistemarsi e ha deciso di liquidare Horner, che dopo aver appreso la notizia si è presentato in fabbrica ed ha tenuto un discorso ai dipendenti e dopo averlo effettuato si è commosso, non poteva essere altrimenti considerati vent'anni intensi, che sono stati corredati da 14 titoli Mondiali (8 piloti e 6 costruttori). Ha abbracciato chi era presente, uno a uno, dopo l'applauso che gli è stato tributato dopo il discorso, Horner è scoppiato in lacrime.

Il discorso d'addio di Horner: "È stato un privilegio"

Lacrime quasi inevitabili dopo il discorso che lui stesso ha voluto tenere in fabbrica, dove ha detto: "Ieri sono stato informato dalla Red Bull. Operativamente non sarò più coinvolto con l'azienda o con il team, ma rimarrò alle dipendenze dell'azienda pur passando il testimone. Per me è stato uno shock. Ho riflettuto nelle ultime dodici ore e volevo darvi personalmente la notizia. Esprimo la mia gratitudine a ogni singolo membro del team che ha dato così tanto negli ultimi vent'anni e mezzo in cui sono stato qui. Quando sono arrivato avevo meno capelli grigi e sono entrato in una squadra dalla quale non sapevo cosa aspettarmi. Da due edifici fatiscenti abbiamo costruito una scuderia che è diventata una potenza della F1. Per me è stato un grande privilegio, oggi mi dispiace".

Horner licenziato dalla Red Bull: non sarà più il team principal

All'inizio del campionato 2024, Horner sembrava appeso a un filo, accuse pesanti per l'inglese, che venne assolto e mantenne il posto. Anche se il fuoco sotto di lui ha sempre continuato a vivere forte. Le fazioni all'interno del team hanno lottato, l'inglese ha pagato tutto questo a caro prezzo, ma anche alcune scelte, ora si parla addirittura dell'addio di Verstappen, che ha un'offertona della Mercedes, e forse pure una dell'Aston Martin.