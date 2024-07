video suggerito

Il surreale incidente di Leclerc al box Ferrari durante le qualifiche del GP Ungheria: “Spegnila” Charles Leclerc protagonista di un incidente surreale nelle qualifiche del GP d’Ungheria della Formula 1 2024: colpisce il muro del box con la sua Ferrari, lo fermano immediatamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La Legge di Murphy sembra descrivere perfettamente l'attuale momento della Ferrari e del suo pilota Charles Leclerc in Formula 1. "Se qualcosa può andar storto, lo farà" recita il sarcastico assioma che meglio di qualunque altro si adatta a quanto accaduto al monegasco nel corso delle qualifiche del GP d'Ungheria che hanno visto Lando Norris conquistare la pole position e i due alfieri del Cavallino Rampante chiudere in quarta (Sainz) e sesta posizione. All'Hungaroring difatti addirittura si è andati oltre con il 26enne di Monte Carlo sfortunato protagonista di un surreale incidente al momento dell'uscita dal box.

Dopo la vittoria nella sua Monaco sia lui che la scuderia di Maranello sono finiti in una spirale negativa alimentata dai problemi emersi sulla SF-24 dopo l'introduzione del secondo pacchetto d'aggiornamenti che ha riportato i piloti a fare i conti con il bouncing facendo fare un passo indietro alle vetture in termini di prestazioni proprio mentre McLaren prima e Mercedes poi con le nuove specifiche hanno quasi totalmente azzerato il gap dalla Red Bull. Il monegasco e la Ferrari nello spazio di quattro gare si sono dunque ritrovati da unici contendenti per i titoli iridati di Verstappen e del team austriaco a quarta forza in griglia con gli obiettivi che, al netto delle ultime dichiarazioni pubbliche del pilota di Monte Carlo, si sono inevitabilmente ridimensionati.

E così si è arrivati al weekend di gara in terra magiara con la piccola speranza alimentata dal nuovo fondo creato e prodotto in fretta e furia nella fabbrica di Maranello e giunto in tre esemplari all'Hungaroring poche ore prima che si aprisse ufficialmente il programma del GP. Ovviamente non ci si aspettava che di colpo, per quanto il layout della pista di Budapest dovrebbe esaltare le peculiarità della SF-24, si tornasse a lottare alla pari con Max Verstappen e le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, ma che almeno si tornasse a ridurre il gap (cosa che per quanto visto finora non è avvenuta).

Ma, oltre al downgrade della monoposto, bisognava ancora fare i conti con la già citata Legge di Murphy che implacabile si è abbattuta su Charles Leclerc già durante la seconda sessione di prove libere quando, nel momento in cui ha spinto oltre il limite la sua vettura in uscita da Curva 4, è andato a sbattere contro le barriere terminando anticipatamente la sessione e costringendo i meccanici ad un lavoro extra. Come se questo non bastasse già a confutarla, nel corso del Q3 delle qualifiche, al momento del secondo attacco al tempo, il monegasco ha dovuto anche fare i conti con un surreale incidente.

Uscendo dallo stretto box per posizionarsi in pit-lane e tornare in pista (con gomme soft usate perché i set nuovi li aveva già terminati) per provare a migliorare la sua prestazione cronometrica infatti Charles Leclerc ha colpito il muro con la posteriore destra venendo immediatamente bloccato dal suo capo meccanico che prima gli ha imposto lo stop e poi con un eloquente gesto lo ha invitato a spegnere il motore della sua Ferrari. A quel punto la SF-24 è stata riportata all'interno del box per poi farla riuscire solo dopo aver nuovamente cambiato le gomme (non è chiaro se l'impatto con il muro abbia danneggiato lo pneumatico).

Di certo c'è che ciò che sta accadendo alla Ferrari e a Charles Leclerc attualmente nei weekend del Mondiale di Formula 1 2024 è ciò che meglio descrive la celebre Legge di Murphy, a cui ci si può anche tranquillamente aggiungere un pizzico di saggezza popolare, dato che anche il proverbio "Al peggio non c'è mai fine" sembra calzare a pennello dopo l'ultimo paradossale episodio che li ha visti coinvolti.

