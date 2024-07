video suggerito

Lando Norris conquista la pole position al GP Ungheria: Verstappen terzo, Sainz meglio di Leclerc Lando Norris in pole position all’Hungaroring. In prima fila l’inglese sarà assieme al compagno di squadra della McLaren Oscar Piastri nel Gran Premio Ungheria. Verstappen e Sainz in seconda fila. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stupenda pole position di Lando Norris al Gran Premio d'Ungheria. La McLaren si prende l'intera prima fila con Piastri secondo, poi Verstappen. Quarto Sainz che ha preceduto Hamilton e Leclerc. Russell fuori in Q1, come Perez, autore di un brutto incidente. Incidente pesante pure per Tsunoda.

Q1: la pioggia arriva come previsto e lascia il tracciato prima del via delle Qualifiche. La pista è bagnata quando si comincia, ma naturalmente la pista si asciuga rapidamente, c'è però il rischio di ritorno della pioggia. La pioggia torna, anche se non è copiosa. Hamilton, Sainz e Piastri i primi tre. Leclerc riesce a issarsi all'ottavo posto, Verstappen al terzo. Poi la sessione è sospesa per l'incidente di Sergio Perez, che va a schiantarsi. Ennesimo errore del pilota messicano che danneggia la sua Red Bull e chiude le sue qualifiche.

Bandiera rossa e prove sospese per otto minuti. Quando si riparte è bagarre. Ricciardo chiude al comando davanti a Hamilton e Verstappen, con lo stesso tempo, e alle Ferrari. Fuori con Perez soprattutto George Russell, addirittura 17°. Eliminati pure Zhou, Ocon e Gasly.

Q2: la pista in evoluzione produce una classifica particolare. Alla fine il più veloce è Norris che precede Verstappen. La Ferrari è sempre tranquilla con Sainz regolarmente davanti a Leclerc. Molto bene Ricciardo e le Aston Martin di Alonso e Stroll. Hamilton è decimo e si salva sul filo. Fuori le Haas, le Williams e Bottas.

Q3: Verstappen va subito in pista e fa un tempo eccellente, che però non basterà perché Lando Norris stavolta sfrutta l'occasione e rifila all'olandese oltre tre decimi. Un giro eccezionale. Piastri è terzo davanti a Leclerc e Hamilton. Alonso sesto con Sainz alle spalle. Tutti in pista subito perché la pioggia fa paura ed è prevista a metà della Q3. Ma la pioggia ritarda e così tornano tutti in pista per il secondo tentativo.

Norris non si migliora, perché Tsunoda va a sbattere mentre è in pista. Il giapponese distrugge la sua Racing Bulls e provoca un'altra Bandiera Rossa. Quando si ricomincia non cambia nulla, Piastri è secondo a 22 millesimi, Verstappen terzo a 44 millesimi. Sainz davanti a Leclerc.

Griglia di Partenza del Gran Premio Ungheria

1ª fila: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari)

3ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari)

4ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)

5ª fila: Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Haas), Valtteri Bottas (Sauber)

7ª fila: Alex Albon (Williams), Logan Sargeant (Williams)

8ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Sergio Perez (Red Bull)

9ª fila: George Russell (Mercedes), Zhou Guanyou (Sauber)

10ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly (Alpine)

Formula 1 News Calendario Classifica segui