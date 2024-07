Formula 1, oggi le qualifiche del GP Ungheria: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Formula 1 oggi in pista per il GP Ungheria: alle 12:30 le prove libere 3, alle 16 le qualifiche per la pole della gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 dalle 19:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

08:30 I risultati di FP1 e FP2: risveglio Ferrari, poi domina Norris La Ferrari c'è. Nella prima sessione di prove libere Sainz è stato il più veloce piazzandosi di circa due decimi davanti a Verstappen, terzo Leclerc. Nella FP2 invece il più veloce è stato Lando Norris che ha preceduto Verstappen e Sainz. A cura di Alessio Morra 08:00 Le caratteristiche del circuito di Ungheria per il Gran Premio di oggi Pista complicata, è una delle più lente in assoluto ed ha un alto carico aerodinamico, stile Monte Carlo. I piloti sanno di avere a disposizioni pochi punti per sorpassare nonostante le due zone DRS, le curve sono veloci e in successione. Le insidie sono tante. A cura di Alessio Morra 07:30 F1, dove vedere le qualifiche in diretta e in differita Le Qualifiche del Gran Premio d'Ungheria si terranno oggi pomeriggio e si potranno seguire in diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1) a partire dalle ore 16. Differita in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, dalle 18:30, oltre che su Sky sul canale 207. A cura di Alessio Morra

