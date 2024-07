video suggerito

Il top zebrato di Charlene di Monaco: la principessa sceglie l’animalier per l’ultima tappa del Tour de Frane Charlene di Monaco e il marito, il principe Alberto, hanno dato il via alla tappa finale del Tour de France, partita da Monaco e arrivata a Nizza: per l’occasione la principessa ha sfoggiato un paio di pantaloni bianchi e un top zebrato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Charlene e Alberto di Monaco

Domenica 21 luglio si è concluso il Tour de France con la tappa cronometro da Monaco a Nizza e il trionfo di Tadej Pogacar. Quest'anno, infatti, il giro è arrivato a Nizza invece che a Parigi, come avviene tradizionalmente. Ad accogliere e a omaggiare i ciclisti alla partenza dal Principato c'erano anche il principe Alberto di Monaco e la principessa Charlene. Per questa domenica all'insegna dello sport, la 46enne ha sfoggiato un look classy ma informale con un tocco estivo, molto distante dagli abiti chic e formali che indossa solitamente.

Il look della principessa di Monaco per la partenza del Tour de France

Per la partenza dell'ultima tappa del Tour de France, tutti gli occhi sono su Charlene di Monaco. La principessa insieme al marito era raggiante mentre incontrava gli atleti e i presenti alla partenza. Per l'occasione ha sfoggiato un top animalier della collezione Pre Fall 2024 di Elie Saab. Il top monospalla zebrato è realizzato in seta, materiale perfetto per l'estate, e ha uno strascico che parte dalla spallina, che movimenta la silhouette asimmetrica. Sul sito del brand viene venduto a 1600 euro. Anche se sul sito del brand lo si abbina a un paio di pantaloni animalier con la stessa texture, Charlene di Monaco preferisce scegliere un pantalone in jersey bianco.

Il look di Charlene di Monaco per l'ultima tappa del Tour de France

Un tocco chic ed elegante è dato anche dalla scelta delle scarpe, un paio di slingback nere firmate Gianvito Rossi modello Ascent con 8 cm di tacco. Questo splendido modello costa 790 euro sul sito della Maison. Il look, poi, è completato da un paio di occhiali da sole davvero regali: si tratta del modello nero Casino Z1425W di Louis Vuitton: una montatura leggermente allungata che ricorda la forma cat eye ma decisamente più grande, che ben si abbina con il pixie cut della principessa di Monaco.

Leggi anche Charlene di Monaco principessa rosso fuoco: omaggia la fiamma olimpica con una tuta da 3mila euro

Charlene e Alberto ai blocchi di partenza