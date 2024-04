video suggerito

Charlene di Monaco al torneo di tennis di Monte Carlo: il look da quasi 6mila euro della principessa La moglie di Alberto ha assistito alla manifestazione sportiva dal palco d'onore assieme al marito e al figlio. L'ex nuotatrice ha sfoggiato una mise elegante, composta da una giacca blu e pantaloni bianchi, i dettagli dell'outfit.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlene di Monaco

Charlene di Monaco torna sotto i riflettori sul palco d'onore Country Club del Principato, nell’ultimo giorno del torneo di tennis Rolex Monte Carlo Masters. A meno di un mese dal Ballo della Rosa, dove si è presentata dopo quasi dieci anni di assenza con una jumpsuit tempestata di paillettes, la principessa torna in pubblico con un look sobrio ed estremamente elegante, perfetto per l'evento sportivo. Assieme a lei e il principe Alberto anche il figlio Jacques; assente, invece, la piccola Gabriella. Il bambino sfoggiava un outfit coordinato a quello dei genitori, entrambi in giacca blu e pantaloni chiari.

Quanto costa il look della principessa Charlene

Per assistere al celebre torneo di tennis, la moglie di Alberto II di Monaco ha scelto una mise casual ma sofisticata. La principessa ha optato per un blazer doppio petto blu navy di cashmere sfiancato firmato Ralph Lauren, un pezzo da circa 3400 euro. Il capo è caratterizzato da bavero a lancia e bottoni dorati. Sotto la giacca l'ex nuotatrice ha indossato una camicia in cotone a righe verticali bianche e blu Polo Ralph Lauren dal fit classico e un valore di 180 euro. Charlene di Monaco ha optato per indossare un paio di pantaloni e abbinare alla parte sopra delle scarpe décolleté a punta dal tacco basso decorate da una fibbia, un modello Manolo Blhanik. A completare il look una hobo bag in cuoio da 1550 euro di Akris, mentre gli occhiali da 270 euro erano firmato Miu Miu e caratterizzati da lenti specchiate e montatura leggera. Infinte la principessa ha sfoggiato al polso un orologio Panthère Cartier il cui prezzo può variare a seconda delle dimensioni e del materiale. Quello in acciaio va da un minimo di 3650 euro per quello mini, fino a 5700 per la misura media, tocca i 10 700 con l'aggiunta di diamanti, mentre se lo si preferisce in oro bianco il costo è di 36mila euro.