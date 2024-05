Charlene di Monaco, spalle nude per il ricevimento a Palazzo col principe Alberto

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Charlene di Monaco e il principe Alberto, Ph. Eric Mathon / Palais princier

Il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco hanno dato un ricevimento al Palazzo reale, una serata organizzata a margine dell'81esima edizione del Gran Premio di Monaco. Per celebrare l'occasione, la coppia reale si è fatta fotografare nel cortile d'onore della residenza, abbracciati davanti a un'auto d'epoca. Per la principessa si tratta del secondo appuntamento ufficiale in pochi giorni. Prima ha preso parte all'Operazione Poseidon, un evento di beneficenza sponsorizzato dalla Fondazione che ha fondato lei stessa e che porta il suo nome. Poi si è dedicata a questo appuntamento assieme al consorte, ricevendo a Palazzo diversi ospiti in vista del fatidico appuntamento di domenica destinato agli appassionati di Formula 1. Tra i presenti anche i piloti del Gran Premio, che prenderà il via domenica 26 maggio.

Il look della principessa

La principessa ha fatto dell'eleganza il must dei suoi look: è una donna dallo stile molto apprezzato, perché sempre sofisticato e raffinato, senza eccessi. Charlene di Monaco sa essere sobria e chic quando l'occasione, poco formale, lo richiede per poi risultare impeccabile in abito da sera, per le serate di gala del Principato. Ama in particolare alcuni brand di cui indossa spesso le creazioni e di cui è anche ospite alle sfilate. Uno è Akris, il marchio che ha scelto anche nel giorno del fidanzamento. L'altro è Louis Vuitton. Della Maison, per esempio era l'abito dell'11esimo anniversario di matrimonio.

Charlene di Monaco in Louis Vuitton custom, Ph. Eric Mathon / Palais princier

E ha puntato ancora su Louis Vuitton per la serata a Palazzo. Ha optato per un capo must del suo guardaroba: una tuta blu a maniche lunghe che lascia le spalle scoperte, con punto vita enfatizzato da una sottile cinturina argentata, che richiama le scarpe abbinate, un paio di décolleté.