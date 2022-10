Charlene di Monaco ospite d’onore alle sfilate di Parigi: è in prima fila col tailleur blu navy La principessa ha partecipato alla sfilata di un brand a cui è molto legata. Ha indossato spesso le creazioni Akris, anche nel giorno del fidanzamento.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Charlene di Monaco sembra essersi perfettamente reintegrata nella vita di Palazzo, con gli impegni pubblici che ne conseguono. La principessa è reduce da un periodo buio, che ha generato molta preoccupazione. Per settimane si è allontanata dal Principato di Monaco e di lei si è saputo molto poco: il viaggio in Sudafrica, suo Paese d'origine, si è trasformato in una misteriosa permanenza molto più lunga del previsto. Sono subentrati problemi di salute che l'hanno tenuta bloccata lì, lontano dalla famiglia, da cui ha fatto ritorno solo ad aprile. Risale al periodo di Pasqua la prima foto con marito e figli, in cui è apparsa finalmente serena, circondata dall'amore dei suoi cari. Da allora ha gradualmente ripreso gli impegni assieme al marito, il principe Alberto, anche quelli più "privati", come accompagnare i gemelli Jacques e Gabriella a scuola. Insieme hanno anche partecipato ai recenti funerali della regina Elisabetta a Londra. La principessa si è invece recata da sola alla Paris Fashion Week.

Charlene di Monaco vola a Parigi per la PFW

Charlene di Monaco è ospite fissa degli eventi mondani legati al settore moda. Poco dopo il ritorno nel Principato, ha partecipato con la figlia Gabriella alla Monte-Carlo Fashion Week ed in passato è già stata presente alla Settimana della Moda di Parigi. Nel settembre 2012 per esempio ha preso parte alla sfilata Primavera/Estate 2014 di Louis Vuitton nella capitale francese, ma ha anche assistito allo show Primavera/Estate 2013 di Akris, brand di cui ha indossato spesso le creazioni. Proprio della Maison di Albert Kriemler era l'abito indossato per annunciare al mondo il matrimonio col principe Alberto.

Charlene di Monaco e Albert Kriemler (2022), @hshprincesscharlene

Quest'anno ha fatto ritorno proprio alla sfilata di Akris, brand svizzero che ha celebrato i 100 anni dalla fondazione. Mancava da Parigi da 4 anni. Per lo show ha indossato un completo blu navy della collezione di abbigliamento prêt-à-porter Primavera/Estate 2023. La giacca, con colletto alla coreana, ha inserti sulle spalle rinforzate e bottoni sui fianchi: ha un taglio quasi da giacca militare.

Leggi anche Elodie arriva alle sfilate di Parigi in total black: cambia look coi capelli effetto bagnato

Charlene di Monaco alla sfilata Akris (2012)

L'ha abbinata a un paio di pantaloni a sigaretta che slanciano la figura, con décolleté e pochette blu scuro (stessa tonalità dello smalto!). Si tratta in realtà della versione più moderna di un completo disegnato nel 1991. La principessa sul suo profilo personale Instagram ha voluto rivolgere delle parole di ringraziamento proprio al fashion designer Kriemler: "Grazie per la serata meravigliosa e congratulazioni per 100 anni di perfezione":