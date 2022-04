Il ritorno di Charlene di Monaco: il nuovo look con l’abito a fiori e i capelli cortissimi Un nuovo taglio di capelli, l’abito a fiori e il tenero abbraccio alla figlia: il nuovo look di Charlene di Monaco rappresenta un nuovo inizio per la principessa?

A cura di Beatrice Manca

Nessuno l'aveva più vista da novembre, quando era tornata a Monaco dalla famiglia dopo la lunga convalescenza in Sudafrica: la principessa Charlene ora riappare in pubblico in occasione della Pasqua, sfoggiando un nuovo look. Per mesi si sono alternate voci di crisi coniugali, divorzio imminente e problemi di salute che l'avrebbero tenuta per mesi lontana dai figli, ma ora Charlene si mostra serena e sorridente, mentre posa nei giardini di Palazzo con i bambini: capelli cortissimi e più chiari, abito a fiori, un tenero abbraccio alla figlia. Tutta la famiglia indossa abiti coordinati chiari, adatti alla primavera e al clima di rinascita della festività.

L'abito a fiori di Charlene di Monaco

Dopo mesi di assenza, la famiglia reale di Monaco ha pubblicato alcuni nuovi scatti della principessa Charlene insieme al marito Alberto e ai figli, Jacques e Gabrielle: il fotografo reale Eric Mathon l'ha immortalata prima durante la messa, poi nei giardini reali. La famiglia è vestita in coordinato con abiti chiari, primaverili: giacca bianca per Alberto, camicia verde militare per Jacques e abito grigio perla per Gabriella, che sfoggia un fiocco tra i capelli.

l’abito a fiori è firmato Celine

Ma tutta l'attenzione è per Charlene, scomparsa nel silenzio per mesi: appare in salute e serena, con un abito a fiori scelto forse come simbolo di rinascita e di fiducia verso il futuro. Un look decisamente più romantico rispetto al passato: si tratta di un abito in seta drappeggiato firmato Céline, in vendita sul sito al prezzo di circa 2500 euro.

Charlene di Monaco con i capelli cortissimi

Rispetto all'ultima apparizione pubblica Charlene ha cambiato look: da sempre amante del caschetto, la principessa sfoggia ora capelli ancora più corti e più chiari. Forse il segno concreto di un nuovo inizio: ora Charlene sfoggia un pixie cut con la riga laterale, biondo platino, con una mini frangia che accarezza il viso. L'augurio è che l'armonia che trapela da queste foto rappresenti veramente l'inizio di una ritrovata serenità per la famiglia reale monegasca.