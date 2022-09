Charlene di Monaco vestita a lutto: ai funerali di Elisabetta II con velo e spilla simbolica Il principe Alberto e la moglie Charlene hanno partecipato ai funerali di Elisabetta II a Londra: è una delle prime apparizioni all’estero dopo la malattia della principessa.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I funerali della regina Elisabetta hanno riunito all'abbazia di Westminster politici e capi di stato, ma anche gli esponenti delle monarchie europee: da Maxima d'Olanda alla principessa Marie Chantal di Grecia, fino a Felipe e Letizia di Spagna. Un evento più unico che raro: nel 2022 esistono ancora diverse monarchie nel vecchio continente, ma non capita tutti i giorni di vedere re, regine e principi nella stessa occasione. Tra questi c'era anche Charlène di Monaco, moglie del principe Alberto, in una delle prime apparizioni all'estero dopo i gravi problemi di salute.

Charlène di Monaco con la veletta da lutto

La principessa Charlène di Monaco è stata a lungo lontana dagli impegni pubblici per problemi di salute: questa estate ha ripreso l'agenda reale a Monaco, apparendo agli eventi insieme al marito e ai figli gemelli. Anche lei è volata a Londra per rendere l'ultimo omaggio alla regina Elisabetta II. Il principe Alberto, al suo fianco, ha indossato l'uniforme militare, mentre la consorte ha scelto un sobrio abito lungo, rigorosamente nero, dello stilista Terrence Bray (uno dei suoi preferiti). Il vestito, lungo fino alla caviglie, era stretto in vita da una cintura sottile.

Charlene e Alberto di Monaco seduti ai funerali della regina Elisabetta

Il significato della spilla rossa di Charlène di Monaco

Anche lei indossava un cappellino con veletta, come le royal britanniche, per velare il volto. Unico vezzo: la borsa firmata Prada, e le scarpe con il tacco Dior. In questa occasione solenne abbiamo visto che sono i gioielli a "parlare" per le reali: omaggi alla sovrana e alla tradizione, rigorosamente bianchi. Charlène invece ha appuntato sull'abito una spilla con piccoli rubini e un nastro rosso e bianco: probabilmente un omaggio alla bandiera di Monaco, di cui riprende i colori. Un modo simbolico per riaffermare il suo status: è tornata per servire il principato, lasciandosi il gossip alle spalle.