Charlene di Monaco con la figlia Gabriella, la principessa torna in pubblico in abito da sera Charlene di Monaco di recente si è vista poco in pubblico. Ha partecipato a un evento assieme alla figlia Gabriella: è il primo evento ufficiale della bimba.

Charlene di Monaco e la principessina Gabriella in Terrence Bray

Le apparizioni pubbliche di Charlene di Monaco sono sempre di meno, anche se di recente la principessa ha ripreso a mostrarsi assieme alla famiglia. La sua prolungata assenza ha generato molta preoccupazione. La vita della moglie di Alberto II è stata per mesi un mistero e la famiglia reale ha fornito poche informazioni ufficiali, sui motivi reali che hanno tenuto lontana la 44enne. Al suo rientro al Principato si era parlato addirittura del ricovero in una clinica svizzera e di un divorzio imminente. La principessa ha trascorso molto tempo in Sudafrica, il suo Paese d'origine, dove è stata più volte operata. Dopo una lunga convalescenza ha fatto ritorno a casa a novembre, ma da allora ha partecipato a pochissimi eventi.

Charlene di Monaco torna a casa

Una volta tornata a casa, Charlene di Monaco non ha immediatamente ripreso la vita pubblica e ha trascorso poco tempo con la famiglia. Non era presente alla Festa Nazionale del Principato e a dicembre si è persa il compleanno dei suoi figli. I gemellini Jacques e Gabriella hanno partecipato soli, senza la loro amata mamma, alle celebrazioni in onore di Santa Devota, la Patrona del Principato. Il popolo ha avuto il piacere di rivedere la principessa pochi giorni fa, quando la famiglia al completo ha partecipato alla premiazione dell’E-Prix di Formula 1. Coi capelli biondo platino è poi tornata in pubblico in occasione del torneo di rugby di Saint Devote, vestendo in coordinato coi suoi due bambini.

La nuova foto di Charlene di Monaco

La nuova foto di Charlene di Monaco, condivisa su Instagram, vede la principessa assieme alla piccola Gabriella, alle prese col suo primo evento ufficiale. Madre e figlia erano insieme alla Monte-Carlo Fashion Week, in corso a Monaco. È una rara uscita di coppia, da sole senza il resto della famiglia. Mentre la bimba indossa un elegante abitino broccato a fiori, l'ex nuotatrice sfoggia un vestito color champagne con maniche trasparenti. Per entrambe il look è firmato Terrence Bray, stilista sudafricano. "Ho amato ogni momento mentre preparavo la mia principessa per il suo primo evento ufficiale. Non vediamo l'ora di passare una fantastica serata ai premi della moda", ha scritto Charlene nella didascalia della foto.