Charlene di Monaco torna in pubblico dopo mesi: il nuovo stile con tailleur e capelli biondo platino Dopo molti mesi di assenza, Charlene di Monaco torna in pubblico insieme alla famiglia: per la prima apparizione dopo la malattia sceglie l’abito grigio.

Dopo molti mesi di assenza per via della malattia e dell'operazione in Sudafrica, la principessa Charlene di Monaco torna alla vita pubblica. Erano mesi che l'ex nuotatrice non presenziava agli eventi ufficiali monegaschi: a rompere il silenzio, poche settimane fa, una foto scattata a Pasqua in cui la principessa posava con un abito floreale insieme alla famiglia. Ora è tornata in pubblico insieme al principe Alberto e ai figli, Jacques e Gabriella, alla premiazione dell’E-Prix di Formula 1. Per l'occasione Charlene ha deciso di sfoggiare un look mannish, in linea con il suo spirito anticonformista e ribelle: un completo grigio con alcuni dettagli insoliti. Avete notato che la giacca ha un solo rever?

Era da novembre che la principessa non appariva in pubblico: gli esperti di linguaggio del corpo hanno cercato di decifrare la sua espressione e di cercare eventuali indizi di una crisi coniugale con Alberto di Monaco. In ogni caso, Charlene è apparsa in salute, distesa, perfino sorridente nello stringere le mani ai piloti. La principessa monegasca ha indossato un completo mannish molto particolare, in grigio fumo di Londra, dall'aria classica e rigorosa. Il look è stato creato su misura per lei dal brand Akris e nascondeva dei particolari insoliti: la giacca monopetto, ad esempio, è asimmetrica. Guardando da vicino si può notare che ha un solo rever lucido, sulla parte destra. Sotto Charlene indossava una tuta con i pantaloni che si aprivano con uno spacco centrale, rivelando le scarpe con il tacco Christian Louboutin.

In molti hanno notato anche il nuovo taglio di capelli della principessa: Charlene ha sempre sfoggiato i capelli corti, ma ora sono più chiari, in tonalità platino, con una mini frangia asimmetrica sulla fronte. La principessa era accompagnata dal principe Alberto e dai figli gemelli, adorabili nei loro look coordinati: Gabriella indossava un abitino bianco con dettagli blu e un cardigan abbinato, mentre Jacques indossava un completo grigio come la mamma, ma con i bermuda. La piccola Gabriella ha seguito la mamma durante la premiazione, studiandone i gesti: dopo molti mesi lontani non vogliono perdersi neanche un secondo con la madre.