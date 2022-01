Jacques e Gabriella di Monaco tristi e in abiti scuri alla festa: mamma Charlene manca sempre più Alberto di Monaco e i principini Jacques e Gabriella hanno partecipato alle celebrazioni in onore di Santa Devota, Patrona del Principato. Charlene era assente: evidente la tristezza sui volti dei due figli.

A cura di Giusy Dente

Per i principini Jacques e Gabriella la festa in onore di Santa Devota, Patrona del Principato di Monaco, non si è svolta in un clima particolarmente allegro. Nei loro occhi si legge tutta la tristezza e la solitudine di due bambini che da troppo tempo sono lontani dall’amata mamma. Charlene di Monaco, infatti, non solo non si vede più in pubblico ma non vive nemmeno più col resto della famiglia. Il suo rientro dal Sud Africa, dove era stata per mesi e dove aveva affrontato da sola alcuni problemi di salute, sembrava potesse essere un nuovo inizio per i quattro. E invece poco dopo il ritorno a casa è nuovamente sparita. Da quel momento c’è stato un susseguirsi di voci, circa le sue condizioni e il suo futuro all’interno della famiglia reale. In questo clima di incertezza generale di sicuro c'è solo la sofferenza dei due principini, che trapela in ogni occasione di festa che trascorrono senza la loro mamma.

I principini sempre più tristi e soli

Mercoledì 26 gennaio il Principato ha festeggiato Santa Devota, la Patrona. C’è stato il tradizionale falò e come di consueto era presente la famiglia reale, che si è prima affacciata al balcone per salutare i sudditi. Alberto II ha preso parte alle celebrazioni assieme ai suoi due figli, i gemellini Jacques e Gabriella, ma non c’era Charlene di Monaco. La donna da tempo è lontana dai riflettori, diserta gli eventi ufficiali e non si vede in pubblico.

L’ultima volta è stata vista quando ha rimesso piede a Palazzo, dopo la lunga permanenza in Sudafrica. Si pensava che da quel momento avrebbe ricominciato con i suoi impegni e invece si è nuovamente allontanata. Non si è vista alla Festa Nazionale del Principato (il 19 novembre scorso), quando i bambini si sono affacciati al balcone del Palazzo Reale con delle dediche per lei scritte su dei cartoncini. La principessa ha trascorso lontano dai suoi figli sia il giorno del loro compleanno (a dicembre) che il Natale.

Le ultime notizie parlano di un ricovero in una clinica svizzera, ma i pettegolezzi che circolano parlano anche di un possibile divorzio all’orizzonte. C’è molta preoccupazione per l’ex nuotatrice, molto amata nel Principato, ma anche per i suoi due figli, che ultimamente sono apparsi sempre tristi e malinconici. Alla festa in onore di Santa Devota indossavano degli abiti scuri con dettagli rossi coordinati. Rossa anche la cravatta del papà, il principe Alberto. Quando rivedremo i tre finalmente felici e sorridenti, assieme all'amata Charlene?