Cosa ha indossato Charlene di Monaco per l'insediamento di Papa Leone XIV Charlene di Monaco per la cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV ha scelto un abito bianco e velo sul capo. Ecco cosa ha indossato la Principessa e chi ha firmato il look.

Charlene e Alberto di Monaco alla cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV

Come Letizia di Spagna, per la cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV, anche Charlene di Monaco ha sfoggiato un look con abito bianco e velo sul capo. La consorte del Principe Alberto di Monaco ha potuto sfruttare "il privilegio del bianco", concesso solo ad alcune personalità per gli incontri ufficiali con il Pontefice. Solitamente l'etichetta prevede che, per partecipare ad eventi pubblici e privati al cospetto del Papa, gli abiti scelti siano neri e mai bianchi. A regine e principesse cattoliche in carica o alle consorti di re e principi cattolici in carica, che hanno rapporti profondi con la Chiesa, è però concesso il cosiddetto "privilegio del bianco", per questo motivo Charlene di Monaco ha potuto sceglie un look candido per la cerimonia tenutasi oggi a Roma in Vaticano per l'insediamento del nuovo Papa.

Se nel 2022, per l'incontro con il Papa, Charlene di Monaco aveva scelto il nero, ora sfrutta il suo "privilegio" indossando un abito candido firmato Elie Saab. La principessa non ha infranto dunque l'etichetta e ha rispettato anche gli altri diktat che mettono al bando, per cerimonie al cospetto del Pontefice, gonne corte e abiti con mezze maniche e scollature troppo ampie. Tra le regole c'è anche il divieto di indossare scarpe e sandali aperti, mentre è richiesto il velo per coprire i capelli.

L'abito di Charlene di Monaco per la cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV

In Piazza San Pietro Charlene di Monaco ha sfoggiato un elegante midi dress al ginocchio, con maniche lunghe, giro collo e gonna più ampia rispetto al corpetto aderente. Il modello total white è impreziosito con un disegno floreale tono su tono impresso sulla gonna, mentre su maniche e corpetto ci sono decori lineari e applicazioni simili a bottoni ancora in bianco ottico tono su tono. La Principessa completa il look con clutch mini rigida, décolleté a punta in pelle bianca con tacco sottile e con un velo di pizzo in testa.