video suggerito

Perché Letizia di Spagna ha sfruttato “il privilegio del bianco” per la cerimonia di intronizzazione del Papa Letizia di Spagna ha indossato un abito bianco per la cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV sfruttando il “privilegio del bianco”. In cosa consiste tale privilegio e a chi è riservato negli incontri ufficiali con il Pontefice. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Casola

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Letizia Ortiz con Filippo VI alla Cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV

Si è tenuta oggi a in Vaticano a Piazza San Pietro la cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV recentemente eletto. Al grande evento hanno partecipato Capi di Stato e First Lady, re e regine con i loro e le loro consorti. Tra gli invitati alla cerimonia c'era anche Letizia di Spagna che per l'occasione ha potuto sfruttare il "privilegio del bianco" indossando un candido tubino e velo a coprire il capo.

L'etichetta per gli incontri col Papa

Il dress code previsto dall'etichetta non scritta per incontri privati e pubblici con il Papa prevede l'utilizzo di abiti o capi neri. Il nero è simbolo di umiltà e modestia, viene utilizzato dinanzi al Pontefice che veste di bianco in segno di rispetto e reverenza. Inoltre l'etichetta prevede che gli abiti scelti non abbiano scollature o spacchi, sono vietate le gonne sopra il ginocchio, le spalle nude e le maniche corte. Banditi anche sandali aperti che mostrano il piede e make up troppo appariscenti. Infine tradizione vuole che le donne coprano il capo con il velo, come avveniva in passato anche per le normali messe in chiesa.

L'abito di Letizia di Spagna per la cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV

Che cos'è il privilegio del bianco

Se il dress code per udienze e incontri ufficiali con il Papa prevede il nero, come mai Letizia di Spagna e altre personalità, tra cui Charlene di Monaco, hanno partecipato alla messa di inizio pontificato di Leone XIV indossando abiti bianchi? Alcune invitate all'evento hanno potuto sfruttare il "privilegio del bianco", tale privilegio è riservato solo alle sovrane cattoliche in carica oppure emerite e alle consorti di re cattolici e principi cattolici che hanno rapporti storici con la Chiesa cattolica. Il privilegio del bianco è dunque un'eccezione alle regole dell'etichetta concessa solo ad alcune donne reali. Anche in questo caso c'è la regola (non scritto) del velo da indossare sul capo.

Leggi anche Kristen Stewart sposa in sneakers: cosa ha indossato per il matrimonio con la compagna Dylan Meyer

Letizia Ortiz con Zelensky alla cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV

L'abito di Letizia di Spagna per la Cerimonia di intronizzazione del Papa

Letizia di Spagna per la cerimonia al Vaticano ha indossato un abito del marchio Redondo Brand, fondato dal designer spagnolo Jorge Redondo. Il vestito longuette a maniche lunghe non ha decori, pizzi o merletti ed è impreziosito soltanto da un drappeggio sul corpetto che rende asimmetrica la scollatura. Letizia Ortiz abbina all'abito un paio di décolleté in pelle beige, con tacco basso e sottile e punta allungata, e un paio di orecchini pendenti in oro bianco e diamanti con perla bianca. In testa un velo in merletto come previsto dall'etichetta.

Letizia Ortiz con Filippo VI alla cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV