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Il ritorno alle origini di Letizia Ortiz: la regina sarà di nuovo giornalista ma solo per un giorno

Letizia di Spagna non è diventata famosa dopo aver sposato Felipe VI, era già una star prima del matrimonio. Nella vita faceva la giornalista ed era molto nota in tv. Ora ha deciso di tornare alla sua più grande passione.
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A cura di Valeria Paglionico
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La regina Letizia di Spagna, alias Letizia Ortiz Rocasolano, non è diventata nota quando ha sposato il re Felipe VI, già prima del matrimonio era una vera e propria star. Era una giornalista di successo e spesso appariva in tv per seguire i principali fatti di cronaca, dimostrando grande passione e talento. Lasciare la professione che tanto amava nel momento in cui è entrata a far parte della Royal Family le è costato moltissimo, tanto che ad oggi sogna di ritornare alle "origini". Presto per lei il sogno potrebbe avverarsi: ecco cosa ha in programma e per quale motivo le darà la possibilità di riprendere (almeno in parte) la carriera giornalistica.

La carriera giornalistica di Letizia Ortiz

Nata nel 1972 da una famiglia di giornalisti, Letizia Ortiz ha sempre saputo cosa avrebbe fatto da grande e ha studiato duramente per trasformare in realtà i suoi desideri. Si è laureata in scienze dell'informazione con indirizzo giornalistico all'Università Complutense di Madrid, poi ha conseguito master all'Istituto di Studi di Giornalismo Audiovisivo e infine, dopo aver lavorato per diverse redazione, nel 2000 è approdata a Tve, diventando il volto del telegiornale Telediario Segunda Edición e presentatrice di Informe Semanal. È stata premiata come miglior giornalista sotto i 30 anni, è stata corrispondente durante gli attentati dell'11 settembre, ha seguito l'invasione dell'Iraq del 2003: la sua vita, però, è cambiata quando nel 2003 si è fidanzata ufficialmente con l'allora principe Felipe (che aveva conosciuto proprio durante un'intervista).

Quale ruolo ricoprirà Letizia di Spagna

Il matrimonio reale è stato celebrato il 22 maggio 2004 nella Cattedrale dell'Almudena e da allora Letizia Ortiz, diventata all'epoca principessa delle Asturie, ha dovuto rinunciare alla carriera per prepararsi al ruolo da futura regina (che ad oggi ricopre in modo impeccabile). Nonostante ciò, non ha mai dimenticato la grande passione per il giornalismo ed è per questo che ha accettato con entusiasmo di presiedere la chiusura del Máster de Reporterismo Internacional, un programma di formazione per aspiranti giornalisti. L'evento per lei sarà una sorta di ritorno alle origini, un modo per condividere il suo sguardo critico su una professione che ad oggi viene troppo spesso sottovalutata. Certo, probabilmente la regina non tornerà mai davvero a fare la giornalista ma è chiaro che la sua storia può rivelarsi d'esempio per tutti coloro che desiderano distinguersi nel settore, raccontando i fatti con responsabilità e sincerità.

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